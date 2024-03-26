Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як проводить відпустку зі своїм нареченим (фото)

Супермодель в опублікованих фотографіях "розповіла" цілу історію своєї відпустки з коханою людиною. Пара відпочивала на природі, займалася верховою їздою і дегустувала місцеві страви.

Англійська супермодель і акторка 36-річна Розі Гантінгтон-Вайтлі разом із 56-річним нареченим, зіркою бойовиків Джейсоном Стейтемом вирушили в романтичну відпустку до Італії. Приголомшливих фото з італійського регіону Умбрія Гантінгтон-Вайтлі опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Спочатку супермодель опублікувала фото з літака, який і віз пару в сонячний регіон Італії. Розі Гантінгтон-Вайтлі сиділа в салоні літака в хутряній шубі та чорних сонцезахисних окулярах. Її наречений, одягнений у чорний діловий костюм, розмістився поруч і щось обговорював телефоном, тримаючи в лівій руці окуляри.

Розі Гантінгтон-Вайтлі в літаку Фото: instagram.com/rosiehw Джейсонм Стейтем у літаку Фото: instagram.com/rosiehw

Після прибуття на відпочинок колишня "ангел Victoria's Secret" виклала в мережу фото, на якому вона відпочиває в шезлонгу на тлі стародавнього замку. Очевидно, що погода в Умбрії була дещо прохолодною, тому що в якості верхнього одягу актриса вибрала короткий хутряний кожушок сірого кольору. А Джейсон Стейтем, який сидить за столом на природі, вибрав для прогулянки джинсову куртку.

Джейсонм Стейтем на природі Фото: instagram.com/rosiehw Розі відпочиває в шезлонгу на тлі стародавнього замку Фото: instagram.com/rosiehw

Показала зірка "Трансформерів 3" і побут у готелі, куди заселилася разом зі своїм обранцем. На опублікованих актрисою фото видно, що в номері з дерев'яною стелею і перекриттями у вигляді балок розташовані двоспальне ліжко, туалетний столик, крісла з різьбленими дерев'яними підлокітниками та навіть манекен. Сама Роуз, яка і зробила селфі в дзеркалі, в цей момент збиралася в ресторан. Для цього вона вибрала сукню-годе, довжиною до підлоги у світлих бежевих тонах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі у своєму номері Фото: instagram.com/rosiehw Розі Гантінгтон-Вайтлі в ресторані Фото: instagram.com/rosiehw

А для фотосесії на тлі місцевих архітектурних пам'яток британська модель віддала перевагу відвертій сукні довжиною до підлоги з паєтками, що візуально нагадували леопардовий принт, і гостроносим туфлям на підборах-шпильці.

Британська модель віддала перевагу відвертій сукні до підлоги з паєтками Фото: instagram.com/rosiehw

Не нехтувала Розі Гантінгтон-Вайтлі й активним відпочинком. Зокрема, вона взяла урок верхової їзди та покаталася на білому коні.

Розі Гантінгтон-Вайтлі покаталася на коні Фото: instagram.com/rosiehw

Крім того, пара зробила багато спільних селфі. Так, на одному з них Розі та Джейсон дивляться в камеру і посміхаються. В обох на очах сонцезахисні окуляри.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем на відпочинку Фото: instagram.com/rosiehw

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що Роузі Гантінгтон-Вайтлі стала новим послом Tiffany і приміряла неймовірні коштовності. Ангел Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та мати двох дітей не приховує своєї гордості з приводу цієї співпраці.