Бейонсе продемонструвала стильний образ у джинсах і ковбойському капелюсі (фото, відео)

Новий альбом Бейонсе на тему кантрі вийде за кілька днів. Напередодні цього виходу співачка представила свій ковбойський образ.

Американська співачка, акторка і танцівниця Бейонсе за кілька днів до виходу її альбому Cowboy Carter продемонструвала струнку фігуру в серії нових зображень, якими вона поділилася 25 березня у відеоформаті, причому фотографії миготять одна за одною на екрані, повідомляє Daily Mail.

Співачка з Техасу одягла синьо-сірі потерті джинси з високою талією, укорочену джинсову комбіновану куртку, в руці вона тримала відповідну сумочку.

Співачка Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

Свій стильний образ у західному стилі вона доповнила білим ковбойським капелюхом, шарфом з малюнком американського прапора і черевиками на високих підборах. Також знаменитість обрала велике срібне намисто та сонцезахисні окуляри в стилі ретро. Волосся вона уклала гламурними хвилями.

Співачка Бейонсе Фото: instagram.com/beyonce

На одному із зображень, представлених у відео, мама трьох дітей п'є напій, імовірно саке Yuki No Bosha Junmai Ginjo, оскільки в кадрах видно відповідну етикетку. Вона додала підпис: "4 дні до акту 2, Ковбой Картер".

Новий альбом Бейонсе на тему кантрі під назвою Cowboy Carter вийде 29 березня. Назву альбому було оголошено через місяць після того, як вона випустила з нього два сингли — Texas Hold' Em і 16 Carriages. На першій сторінці її вебсайту зображено обкладинку її альбому — Бейонсе сидить на білому коні з поясом з написом "Ковбой Картер" — а на титульній сторінці сайту також написано "Ковбой Картер" і "Акт 2".

Cowboy Carter стане її восьмим студійним альбомом, випущеним на лейблах Parkwood Entertainment і Columbia Records.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що мати і дочки Бейонсе знялися з нею для журналу. Мати Бейонсе — перукарка, і вона передала доньці любов до волосся і догляду за ним.