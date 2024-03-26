На виступі Анастасії Приходько у Трускавці помер її концертний директор

Як виявилося, на концерті співачки, прямо в глядацькій залі померла людина. Це був концертний менеджер співачки.

Відома українська співачка Анастасія Приходько повідомила, що на її концерті сталася трагедія. Про це вона написала у себе на сторінці в Інстаграм.

"Сьогодні сталася велика трагедія у мене на концерті в Трускавці. На даний час без коментарів", — написала співачка.

Приходько про трагедію

Мова йде про концерт у палаці культури імені Т. Г. Шевченка у місті Трускавець, який відбувся вчора, 25 березня. Там вона виступала зі своєю новою програмою "Холодно".

За інформацією одного із видань RegioNews, на концерті співачка виконала лише три пісні, під час якої в глядацькій залі стало зле одному із слухачів. У результаті людина померла. Це ж саме видання стверджує, що помер один із менеджерів співачки.

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Фокус зателефонував піарнику Анастасії Приходько, Крилу, щоб уточнити інформацію. Натомість він відповів, що поки вони не коментують ситуацію. На запитання чи може він підтвердити інформацію про смерть людини на концерті співачки, він відповів: "Так. Це був концертний менеджер Анастасії Приходько". Сама ж співачка поки мовчить.

Крім цього, Фокус звернувся за коментарм в поліцію області. Наразі ми очікуємо на відповідь.

Нагадаємо, раніше ми писали, колишня дівчина зірки Marvel Джонатана Мейджорса знову подала проти нього позов. Крім цього, Фокус писав, телеведуча Тетяна Висоцька розповіла про смерть свекрухи, яка жила в окупації.