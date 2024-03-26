Вікторія Бекхем отримала в подарунок від чоловіка самокат-ходунки за 300 фунтів (фото)

Минулого місяця Вікторія невдало впала під час домашнього тренування і травмувала ногу. Після цього, на багатьох заходах зірка з'являлася на милицях.

Чоловік британської співачки і модельєра Вікторії Бекхем знаменитий футболіст Девід купив їй самокат-ходунки, щоб допомогти їй пересуватися зі зламаною ногою. 49-річна модельєрка носить спеціальні черевики відтоді, як у лютому дістала травму і в понеділок, 25 березня, в Instagram-stories вона розповіла про продуманий подарунок від Девіда, повідомляє Daily Mail.

Знаменитість поділилася відео, на якому 48-річний Девід налаштовує самокат. Вікторія пояснила, що цей засіб для пересування вартістю 300 фунтів стерлінгів (14 905 грн — ред.) під назвою KneeRover призначений для того, щоб утримувати її ногу на спеціальній підставці під час руху.

"Добре, Девід купив мені самокат, щоб спробувати зберегти мою ногу, загоєння якої займає багато часу. Тому він купив мені цей маленький велосипед із кошиком", — сказала вона. "Не який-небудь велосипед. Він називається KneeRover", — перебив Девід.

Самокат із м'якою платформою, призначеною для того, щоб водій міг спиратися на коліно, щоб уникнути необхідності використовувати милиці або переносити вагу на ногу, поставляється з дзвінком і підстаканником для напоїв.

Модельєр Вікторія Бекхем Фото: instagram.com/victoriabeckham

"Коли я вийду за ріг, буде дзвінок. Я можу розвивати велику швидкість, чи не так, дорогий?", — сказала Вікторія. "Дзвіночок для красуні", — пожартував її чоловік Девід.

На відео Девід, одягнений у спортивні штани Celine і чорну футболку, додає насадки до велосипеда, щоб його дружина могла його використовувати.

Захоплюючись своїм подарунком, Вікторія поділилася його фотографією з підписом: "Аксесуари нескінченні. Подумай, скільки вина я можу помістити в цей кошик.

Самокат для Вікторії Бекхем Фото: instagram.com/victoriabeckham

На іншому знімку, де модельєр одягнена у футболку, легінси, кросівок і спеціальний черевик, вона написала: "Найкращий подарунок, який коли-небудь купував мені мій чоловік!!!".

Нагадаємо, 2 березня повідомлялося, що Вікторія Бекхем вийшла на подіум на милицях. Показ "перчинки" ледь не зірвали активісти PETA. Але Вікторія не дозволила травмі та протестам зіпсувати її "великий вечір".