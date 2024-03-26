Меган Маркл продаватиме косметику

Меган Маркл намагається повторити успіх Марті Стюарт і актриси Гвінет Пелтроу, яка теж продає товари для дому.

Меган Маркл, яка нещодавно запустила свій лайфстайл бренд American Riviera Orchard, вирішила розширити асортимент і додала в розширену заявку на товарний знак косметику, пише Daily Mail.

У документі показано, що на додаток до списку товарів для дому, канцелярських товарів, кухонного начиння, садового інвентарю, напоїв, продуктів харчування і приправ, 42-річна герцогиня Сассекська тепер додала "саше з ароматами, лавандові пакетики, немедикаментозні препарати для догляду за шкірою, гелі та солі для ванни і душу, немедіаторні засоби для волосся, банне мило, кускове мило, немедичне мило для рук, креми для тіла, олія для ванн, лосьйони для тіла, косметику та олію для тіла".

Нове доповнення також охоплює продаж ароматичних олій, дифузорів для ароматизації повітря, ароматизаторів, ароматизаторів для приміщень, пахощів і немедикаментозних ветеринарних засобів для догляду, як-от шампунь і кондиціонер для домашніх тварин.

Крім косметики, шампунів, мила та олій для рук і тіла, вона вже подала заявку на реєстрацію товарного знака, що охоплює все: від гірлянд для прикраси до свічок, ламп, ліхтарів і столового срібла.

Вона продаватиме спеції, приправи, горіхову олію, джеми, мармелади і желе, "харчові олії та жири", пасти з бобових, часнику і кунжуту, а також відвари, медові ложки і годівниці для птахів.

Герцогиня також планує продавати килимки для ванни, йоги і медитації, прикраси у вигляді медальйонів, канцелярські набори, картки для нотаток і відкривачки для листів.

Маркл також подала заявки на товарні знаки для насіння, садових кельм, ножиць і вил для прополювання, подарункових наборів садових інструментів і сумки для їхнього зберігання, сумок-тоутів, повідків для домашніх тварин, футлярів для вина, винних мішечків із ручками для перенесення або зберігання вина, подушок, меблів, органайзерів і багато чого іншого.

На сайті компанії також будуть доступні для скачування кулінарні книги і книги рецептів герцогині, яка раніше говорила про свою любов до їжі та кулінарії, а також друковані копії.

Оглядачі скептично ставляться до планів Меган і вже зазначили, що вона хоче повторити успіх Марти Стюарт, відомої американської письменниці та експертки з домогосподарства.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі дізналися про діагноз Кейт Міддлтон зі ЗМІ.