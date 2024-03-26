Як швидко поліпшити здоров'я серця: 6 ефективних порад від кардіологів

Хвороби серця є однією з основних причин смерті чоловіків та жінок у всьому світі. І хоча ви не можете вплинути на генетику і вік, харчування та спосіб життя можуть допомогти поліпшити здоров'я серця і уникнути серйозних захворювань.

Ваші звички, харчування і спосіб життя суттєво впливають на здоров'я і роботу серцево-судинної системи. "Вносячи свідомі невеликі зміни, здоров'я серця можна поліпшити протягом декількох місяців або років", — каже кардіолог доктор Ніколас Рутманн. Про те, як можна поліпшити здоров'я свого серця пише Parade.

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Зміни способу життя слід розглядати як профілактичні заходи щодо зниження ризику серцево-судинних захворювань, зазначає доктор Карл Кемерон. "Поліпшення здоров'я вашого серця не відбувається відразу, але негайні кроки можуть допомогти поліпшити показники здоров'я", — каже він. "На жаль, хворобу серця неможливо вилікувати після того, як її було діагностовано".

Киньте палити

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Куріння може призвести до незворотного пошкодження серця і кровоносних судин, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань, високого кров'яного тиску, серцевого нападу та інсульту. Відмова від куріння може поліпшити здоров'я вашого серця як відразу, так і в довгостроковій перспективі.

"Викурювання пачки цигарок на день подвоює ризик серцевого нападу порівняно з людиною, яка не палить", — каже Рутманн. "Якщо ви хоча б один день не викурите жодної сигарети, це вже знизить ваш ризик. Рівень кисню в крові збільшується всього через вісім годин після відмови від куріння. Функція легень може покращитися на 30% всього за кілька тижнів після відмови від куріння".

Експерт зазначає, що незабаром після відмови від куріння пульс і кров'яний тиск стануть більш контрольованими, і ви побачите поліпшення кровообігу в руках і ногах.

Дотримуйтеся здорового харчування

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Зміна харчування на більш здорове для серця може мати довгострокові наслідки. Це означає відмову від екстремальних або чудернацьких дієт, каже Рутманн, "натомість зосередьтеся на впровадженні нового здорового способу життя і дотримуйтеся його".

За даними Американської кардіологічної асоціації, замість дієт, зосередьтеся на вживанні фруктів і овочів, цільнозернових продуктів, ненасичених жирів і корисних білків, таких як горіхи, бобові, риба, нежирні молочні продукти і нежирна птиця. Крім того, зведіть до мінімуму вживання солі, цукру та алкоголю. Поступово вносьте невеликі зміни у свій раціон харчування для формування довгострокових звичок, корисних для серця.

"З часом це стане звичкою", — каже Рутманн. "Не боріться з голодом. Якщо ви голодні, поїжте, але пам'ятайте, чому ви їсте. Часто ми їмо з емоційних причин: сумно, нудно, нервово. Ніщо з цього не корисне для серця і загального стану здоров'я. У багатьох випадках це умовна реакція, і більш уважне ставлення до причини прийому їжі може допомогти переналаштувати наш мозок, щоб він не звертався до їжі так часто".

Більше займайтеся спортом

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"Рух — найважливіше для здоров'я серця", — каже Кемерон. "Постарайтеся рухатися, виконуючи аеробні вправи не менше 30 хвилин на день. Це не тільки поліпшить ваше серце, а й загальне самопочуття".

Але якщо ви не звикли займатися фізичними вправами, поговоріть зі своїм лікарем про те, який спосіб для вас найбезпечніший для початку, — каже доктор Лінда Анегава, доктор медичних наук. Якщо у вас немає звички регулярно рухатися, навіть почніть із п'яти-десяти хвилин легких вправ, як-от ходьба, йога або велотренажер.

Висипайтеся

Понад 30% дорослих сплять менше семи годин на добу, і це може вплинути на ваше серце. Депривація сну пов'язана зі збільшенням ваги, що створює навантаження на серце і кровоносні судини.

"Я рекомендую спати близько семи годин щоночі", — каже Рутман. "Щовечора встановлюйте будильник як нагадування про те, що настав час заспокоїтися і відправитися спати. Ми ставимо будильник, щоб вставати щоранку, а вечірній будильник, що нагадує нам про те, що пора спати, не менш цінний для здоров'я нашого серця".

Контролюйте кров'яний тиск

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Високий кров'яний тиск може пошкодити артерії, ускладнюючи надходження крові та кисню до серця, що може спричинити хвороби серця. Контроль артеріального тиску збереже здоров'я вашого серця. Фізичні вправи по 30 хвилин на день п'ять днів на тиждень, відмова від паління, здорове для серця харчування, низький рівень стресу і підтримання здорової ваги допоможуть контролювати ваш кров'яний тиск і рівень цукру в крові.

Знизьте рівень стресу

Напружений графік, сімейні обов'язки та навантаження на роботі можуть додати стресу у ваше повсякденне життя. Навчившись контролювати рівень стресу, ви створите дива зі здоров'ям свого серця.

"Хоча ми не можемо повністю усунути стрес із нашого життя, ми можемо змінити те, як ми на нього реагуємо", — каже Анегава. Ви можете звернутися до фахівця або навіть використовувати спеціальні додатки зі спеціальними техніками, які допоможуть знизити стрес.

Якщо ви почнете краще харчуватися, більше рухатися і підтримувати низький рівень стресу, це сприятиме здоров'ю серця в довгостроковій перспективі. "Дотримуючись цих змін протягом значного періоду часу, можна побачити зміни у вашому кров'яному тиску та здоров'ї серця", — зазначає Кемерон.

Нагадаємо, кардіологи назвали спецію, яку потрібно додавати в каву, щоб поліпшити роботу серця.

Раніше Фокус писав про те, що регулярне вживання лосося може істотно поліпшити ваше здоров'я, зокрема позитивно вплинути на здоров'я серця.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.