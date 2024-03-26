"Ви не почуєте, як я скаржуся": Шварценеггер розповів про свою битву за здоров'я (фото)

Уперше актор він переніс планову операцію на серці 1997 року. Останнім часом він постійно проходив обстеження і перебував під наглядом лікарів.

Американський бодібілдер, актор і політик Арнольд Шварценеггер розповів про свою боротьбу за здоров'я. Після попередньої операції серцебиття стало нерегулярним. Нещодавно йому встановили кардіостимулятор, повідомляє Daily Mail.

76-річний актор визнав, що, незважаючи на свій знаменитий атлетизм, хвороба його "виснажила" і що на початку цього місяця він "насилу" був присутній на спортивному фестивалі Arnold Sports Festival.

Колишній політик уперше організував щорічний мультиспортивний захід у 1989 році разом із мером Вортінгтона, штат Огайо, Джимом Лорімером. Фестиваль складається з виставок для професійного бодібілдингу, стронгмена, фітнесу, фігури та бікіні. Головний захід проводиться щорічно наприкінці лютого або на початку березня в США Міжнародною федерацією бодібілдингу та фітнесу (IFBB). Вважається другою за престижністю подією в професійному чоловічому бодібілдингу після Джо Вейдера Олімпія.

Арнольд Шварценеггер у молодості Фото:

Арнольд пояснив, що довгі дні, які він проводить на фестивалі, відвідуючи всі види спорту і зустрічаючись з уболівальниками, змусили його зрозуміти, що настав час встановити кардіостимулятор.

Уперше він переніс планову операцію на серці 1997 року із заміни дефектного вродженого аортального клапана серця. У 2020 році йому також замінили аортальний клапан у Клівленді, штат Огайо, який він встановив у квітні 2018 року в Лос-Анджелесі.

"Минулого понеділка мені зробили операцію, мені поставили кардіостимулятор. Вони (лікарі — ред.) також порадили мені, що настав час довести справу до кінця, тому що через рубцеву тканину від попередньої операції моє серцебиття стало нерегулярним. Так було протягом кількох років, тому я постійно підтримував зв'язок зі своєю медичною командою і приїжджав особисто, принаймні, один раз на рік, щоб пройти повне обстеження і подивитися, як поживає моє серце", — поділився Арнольд.

За його словами, лікарі рекомендували йому постійно стежити за пульсом, щоб контролювати ситуацію.

"Ми знали, що серцебиття нерегулярне, і моя фантастична команда стежила за цим як яструб. Вони сказали мені, що дадуть мені знати, коли прийде час встановлювати кардіостимулятор", — розповів Шварценеггер.

Він пройшов звичайний огляд на початку березня дорогою на спортивний фестиваль. Медики йому зробили повну серію тестів. Колишній професійний бодібілдер зізнався: "Є одна річ, яку ви дізнаєтеся про нерегулярне серцебиття: вся додаткова робота, яку виконує ваше серце, стомлює вас".

Незабаром, після аналізу всіх результатів тестів, лікарі повідомили про необхідність встановити кардіостимулятор. "Я сказав їм, що зупинюся в Клівленді дорогою додому з Великої Британії, і ми зробимо це. У понеділок мені встановили нову деталь машини. Таке життя з генетичною проблемою серця. Але ви не почуєте, як я скаржуся", — поділився актор.

Арнольд запевнив своїх шанувальників, що він добре одужує, і пожартував, що тепер у нього є "деталь машини", як і в його персонажа в Термінаторі. І хоча він поскаржився на те, що певний час не зможе активно займатися в спортзалі, він зазначив, що в нього справи йдуть "чудово".

Арнольд визнав, що відкрито говорити про свої медичні проблеми суперечило його природі, оскільки в Австрії його вчили тримати такі питання в таємниці.

"Я маю вам сказати, що просто ділитися цим суперечить моєму вихованню в Австрії, де ніхто і ніколи не говорить про медичні проблеми. Усе, що пов'язано з охороною здоров'я, має залишатися при тобі. Але я отримав так багато повідомлень та електронних листів від людей, які народилися з двостулковим аортальним клапаном, як і я. Багато людей написали, що розмови про мої операції із заміни клапана додали їм сміливості та надії впоратися зі своєю власною проблемою зі здоров'ям".

Арнольд Шварценеггер Фото:

Раніше, 17 січня повідомлялося, що Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Митники перевірили актора на предмет несплати податків, оскільки йому слід було зареєструвати годинник.