"Ви не почуєте, як я скаржуся": Шварценеггер розповів про свою битву за здоров'я (фото)
Уперше актор він переніс планову операцію на серці 1997 року. Останнім часом він постійно проходив обстеження і перебував під наглядом лікарів.
Американський бодібілдер, актор і політик Арнольд Шварценеггер розповів про свою боротьбу за здоров'я. Після попередньої операції серцебиття стало нерегулярним. Нещодавно йому встановили кардіостимулятор, повідомляє Daily Mail.
76-річний актор визнав, що, незважаючи на свій знаменитий атлетизм, хвороба його "виснажила" і що на початку цього місяця він "насилу" був присутній на спортивному фестивалі Arnold Sports Festival.
Колишній політик уперше організував щорічний мультиспортивний захід у 1989 році разом із мером Вортінгтона, штат Огайо, Джимом Лорімером. Фестиваль складається з виставок для професійного бодібілдингу, стронгмена, фітнесу, фігури та бікіні. Головний захід проводиться щорічно наприкінці лютого або на початку березня в США Міжнародною федерацією бодібілдингу та фітнесу (IFBB). Вважається другою за престижністю подією в професійному чоловічому бодібілдингу після Джо Вейдера Олімпія.
Арнольд пояснив, що довгі дні, які він проводить на фестивалі, відвідуючи всі види спорту і зустрічаючись з уболівальниками, змусили його зрозуміти, що настав час встановити кардіостимулятор.
Уперше він переніс планову операцію на серці 1997 року із заміни дефектного вродженого аортального клапана серця. У 2020 році йому також замінили аортальний клапан у Клівленді, штат Огайо, який він встановив у квітні 2018 року в Лос-Анджелесі.
"Минулого понеділка мені зробили операцію, мені поставили кардіостимулятор. Вони (лікарі — ред.) також порадили мені, що настав час довести справу до кінця, тому що через рубцеву тканину від попередньої операції моє серцебиття стало нерегулярним. Так було протягом кількох років, тому я постійно підтримував зв'язок зі своєю медичною командою і приїжджав особисто, принаймні, один раз на рік, щоб пройти повне обстеження і подивитися, як поживає моє серце", — поділився Арнольд.
За його словами, лікарі рекомендували йому постійно стежити за пульсом, щоб контролювати ситуацію.
"Ми знали, що серцебиття нерегулярне, і моя фантастична команда стежила за цим як яструб. Вони сказали мені, що дадуть мені знати, коли прийде час встановлювати кардіостимулятор", — розповів Шварценеггер.
Він пройшов звичайний огляд на початку березня дорогою на спортивний фестиваль. Медики йому зробили повну серію тестів. Колишній професійний бодібілдер зізнався: "Є одна річ, яку ви дізнаєтеся про нерегулярне серцебиття: вся додаткова робота, яку виконує ваше серце, стомлює вас".
Незабаром, після аналізу всіх результатів тестів, лікарі повідомили про необхідність встановити кардіостимулятор. "Я сказав їм, що зупинюся в Клівленді дорогою додому з Великої Британії, і ми зробимо це. У понеділок мені встановили нову деталь машини. Таке життя з генетичною проблемою серця. Але ви не почуєте, як я скаржуся", — поділився актор.
Арнольд запевнив своїх шанувальників, що він добре одужує, і пожартував, що тепер у нього є "деталь машини", як і в його персонажа в Термінаторі. І хоча він поскаржився на те, що певний час не зможе активно займатися в спортзалі, він зазначив, що в нього справи йдуть "чудово".
Арнольд визнав, що відкрито говорити про свої медичні проблеми суперечило його природі, оскільки в Австрії його вчили тримати такі питання в таємниці.
"Я маю вам сказати, що просто ділитися цим суперечить моєму вихованню в Австрії, де ніхто і ніколи не говорить про медичні проблеми. Усе, що пов'язано з охороною здоров'я, має залишатися при тобі. Але я отримав так багато повідомлень та електронних листів від людей, які народилися з двостулковим аортальним клапаном, як і я. Багато людей написали, що розмови про мої операції із заміни клапана додали їм сміливості та надії впоратися зі своєю власною проблемою зі здоров'ям".
Раніше, 17 січня повідомлялося, що Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена. Митники перевірили актора на предмет несплати податків, оскільки йому слід було зареєструвати годинник.