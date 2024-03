Прощавай, Ілоне Маск: співачка Граймс почала зустрічатися з відомим діджеєм

Граймс опублікувала фото з діджеєм Anyma. Цікаво, але раніше музикант був одружений на Вітторії Черетті, новій дівчині Леонардо Ді Капріо.

Співачка Клер Буше, або Граймс, колишня дівчина Ілона Маска і мати трьох його дітей, розсекретила свого нового бойфренда. Виявилося, що вона тепер зустрічається з італійським діджеєм Маттео Міллері, який виступає під псевдонімом Anyma. Спільні фото Граймс опублікувала у своєму Instagram.

36-річна Grimes показала фото з новим бойфрендом, підписавши знімки: "Красуня і чудовисько".

Граймс і Маттео Міллері

Новим обранцем співачки став 35-річний діджей Anyma з Італії. Його справжнє ім'я — Маттео Міллері. Влітку минулого року Клер і Маттео випустили спільний трек Welcome To The Opera, який разом виконали на фестивалі Tomorrowland у Бельгії.

На фотографіях, опублікованих Grimes, пара позує на тлі рожевого ліхтаря, що підсвічує силуети закоханих. На іншому знімку Граймс і Маттео цілуються.

Граймс і Маттео Міллері Фото: Instagram/grimes

Маттео Міллері народився в Нью-Йорку і після переїхав до Італії. Він познайомився з Карміне Конте в Мілані 2008 року, коли вивчав звукорежисуру в інституті SAE . Вони сформували дует Tale of Us і переїхали до Берліна, де стали знамениті, виконуючи електронну музику. У 2016 році вони також заснували власний лейбл Afterlife, який також проводить заходи.

Міллері одружився з італійською супермоделлю Вітторією Чер етті 2020 року. У червні 2023 року Черетті оголосила про те, що вона розлучилася з Міллері. Це сталося незабаром після того, як таблоїди почали писати про її роман із Леонардо Ді Капріо. Сам Міллері розлучення не коментував.

Маттео Міллері

А Клер Буше раніше зустрічалася зі скандальним мільярдером Ілоном Маском. Їхні стосунки тривали близько трьох років. За цей час прославилася не тільки своїми спільними мріями про політ на Марс, а й народженням двох дітей, яким Граймс та Ілон дали дуже дивні імена. Хлопчика назвали X Æ A-12, а дівчинку — Exa Dark Sideræl.

Граймс, Ілон Маск та їхній первісток Х Фото: Юсаку Маесава

У вересні минулого року стало відомо про третю спільну дитину Маска і Граймс. Хлопчика назвали Техно "Тау" Механікусом. Молодший малюк, скоріше за все, з'явився на світ завдяки сурогатному материнству. Оскільки його старша сестра з'явилася на світ саме таким чином. Граймс повідомляла, що першу вагітність вона переносила неймовірно важко і навіть ризикувала втратити дитину.

Після вона скаржилася, що Ілон Маск не дає їй бачитися зі старшим сином, якого вони звуть просто Х.

Х і справді є "фаворитом" Маска, у якого всього 10 дітей від трьох жінок. Його первісток Невада помер у дитинстві. Саме старшого сина від Граймс Ілон виділяє серед інших дітей, і він частіше за інших з'являється в компанії батька.