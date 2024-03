Крістен Стюарт розповіла про майбутнє весілля та плани стати мамою

Крістен Стюарт та Ділан Меєр заручилися ще наприкінці 2021 року. Втім, весілля досі не зіграли.

33-річна американська акторка Крістен Стюарт зізналася, що одного разу, можливо, стане мамою. Про це зірка "Сутінок" розповіла в подкасті Not Skinny But Not Fat.

Стюарт зазначила, що вона та її наречена Ділан Меєр, 36, "безумовно" готові до дітей. Закохані вже підготувалися на майбутнє та заморозили яйцеклітини.

"Я маю на увазі, що я відкрита. Так, однозначно", — наголосила акторка.

Крістен Стюарт та Ділан Меєр Фото: Instagram spillzdylz

"Ми робили справді неприємні речі, наприклад, заморожували наші яйцеклітини тощо. Отже, якщо ми хочемо, ми можемо… [Ми] тримаємо це відкритим", — додала Крістен.

Зірка екрану почала зустрічатися зі своєю нареченою у 2019 році, а в листопаді 2021 стало відомо про їхні заручини.

Щодо весілля, то Стюарт зізналася, що вони "звичайні люди", тому зробили "цю широку традиційну річ", коли говорили: "Виходь за мене заміж".

Крістен Стюарт та Ділан Меєр Фото: Getty Images

Стюарт пояснила, що "незабаром" вона дебютує як режисерка, екранізуючи мемуари Лідії Юкнавич "Хронологія води".

"Отже, я повинна це зробити, перш ніж ми зможемо одружитися", — сказала вона.

За словами Крістен, вони з Ділан повинні розіслати запрошення на церемонію, аби гості мали час підготутися.

