Надя Дорофєєва зізналася, що кілька років бореться з хворобою (фото)

Знаменитість показала фото топлес, закликавши прихильників перевіряти своє здоровʼя. Артистка зізналася, що має проблеми з гормонами.

Українська співачка Надя Дорофєєва відверто зізналася, що близько 6 років бореться з хворобою. Про це зірка сцени розповіла підписникам в Instagram.

Артистка пригадала, як тривалий час постійно відчувала себе втомленою і не знала причину цього стану. Після звернення до фахівців виявилося, що в неї підвищений рівень ТТГ (тиреотропий гормон) — основний гормон, що регулює активність щитовидної залози і рівень тиреоїдних гормонів, які вона виробляє.

"Чесно зізнаюся: я сиджу на "Еутироксі" вже 6 років, але не підозрювала, що підвищений ТТГ впливає так сильно на стан. Я нарешті зрозуміла, що зі мною відбувалося протягом останніх трьох років. Я зрозуміла, чому я прокидалася втомленою, і далі — мої дні були схожі на битву. Кожного дня я боролася і вважала себе чи то ледачою, чи то апатичною, чи то депресивною, чи то просто людиною, яка постійно не може виспатися…" — зізналася Надя Дорофєєва, закликавши своїх прихильників перевіряти здоровʼя.

Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

Надя Дорофєєва

Тим часом чоловік співачки Міша Кацурін підтримав її в коментарях компліментом.

"Кохана, ТТГ! Себто Ти Така Гарна!" — написав ресторатор.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва в сльозах звернулася до прихильників.

Також Фокус писав про день народження доньки Міші Кацуріна.