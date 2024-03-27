Схуднення ненадовго: у Оземпіка виявився дуже дивний побічний ефект

Незважаючи на те, що кількість таких випадків не поодинока, лікарі застерігають використовувати Оземпік для того, щоб завагітніти.

Препарат від діабету Оземпік, які багато хто приймає для швидкого схуднення, показав несподіваний побічний ефект. Жінки, які приймали протизаплідні або були безплідні, різко отримували позитивний тест на вагітність після приймання цього препарату, пише USA Today.

У Facebook, Reddit і TikTok з'явився такий термін як "оземпікські немовлята". У соцмережах жінки, які приймали Оземпік, розповідають про власний досвід позапланової вагітності.

Наприклад, 32-річна Деб Олівіара почала приймати "Оземпік" наступного дня після Дня Подяки (28 листопада), щоб скинути зайву вагу, яка впливала на її психічне здоров'я. Вона не завжди пила протизаплідні таблетки, але це її не особливо турбувало, оскільки в анамнезі у неї були невстановлені проблеми з фертильністю, через які їй було важко завагітніти.

Усього через два місяці після початку прийому ліків і на тому ж тижні, коли вона досягла бажаної ваги, Олівіара дізналася, що вагітна.

"Ми були відкриті для цієї ідеї, але безумовно не намагалися. "Це була велика несподіванка, і це єдина вагітність, окрім моєї першої, яка не настала після викидня", — каже жінка, яка пережила чотири викидні. У неї були втрати в першому триместрі, втрати в другому триместрі та мертвонародження. Зараз у неї двоє дітей і ця вагітність протікає добре.

Після припинення препарату для схуднення у багатьох жінок нормалізувався гормональний баланс Фото: З відкритих джерел

Експерти в галузі репродуктивної медицини та медицини ожиріння повідомили журналістам, що вони також помічають цю тенденцію в клініках. За їхніми словами, це, ймовірно, відбувається з двох причин. По-перше, зниження ваги коригує гормональний дисбаланс, викликаний ожирінням і порушеннями обміну речовин, і тим самим підвищує фертильність. По-друге, деякі ліки можуть знижувати ефективність протизаплідних таблеток, збільшуючи ймовірність настання вагітності.

Однак експерти попереджають, що за жодних обставин жінки не повинні використовувати препарати для зниження ваги, щоб завагітніти. Дослідження на щурах, кроликах і мавпах засвідчили, що ці ліки, якщо приймати їх під час вагітності, можуть призвести до викидня і вроджених дефектів. Вони уточнили, що досліджень на людях не проводили. Виробники ліків рекомендують жінкам припинити приймання препаратів для зниження ваги щонайменше за два місяці до запланованої вагітності.

"Це правда, що з наукової точки зору ці ліки можуть полегшити людям можливість завагітніти. Але люди мають бути обережними, бо можуть бути небезпечні наслідки, якщо приймати їх під час вагітності, оскільки ліки можуть затримуватися в організмі", — попереджає доктор Еллісон Роджерс, акушерка-гінекологиня та репродуктивна ендокринологиня в Центрах репродуктивної медицини штату Іллінойс. ".

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