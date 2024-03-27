Пенелопа Крус продемонструвала пишне декольте у фотосесії для модного журналу (фото)

Актриса знялася в яскравій фотосесії напередодні свого 50-річчя. Пенелопа зізналася, що зараз її турбує, як влаштувати веселу вечірку з нагоди ювілею.

Іспанська актриса, лауреатка премії "Оскар" Пенелопа Крус мала приголомшливий вигляд у сміливій мереживній сукні у фотосесії для Elle Spain, повідомляє Hello Magazine.

49-річна зірка продемонструвала своє декольте, вдягнувши цікаву зелено-сріблясту блискучу сукню-комбінацію зі світло-зеленим мереживом, яке підкреслювало ліф і глибокий бюст. Сукня на тонких бретелях облягала її струнку фігуру.

Пенелопа нещодавно змінила зачіску: знаменитість зробила привабливий боб із медовими пасмами. У новій фотосесії вона виглядала практично засмаглою з приголомшливим теплим золотим хайлайтером на щоках.

У квітні Пенелопі виповниться 50 років, і вона відкрито розповіла про те, що для неї може означати цей знаменний вік. "Я завжди про все турбуюся, тому не думаю, що зможу більше хвилюватися через те, що мені виповнилося 50", — сказала вона журналістам.

Але що її справді турбує, як розповіла зірка, так це перспектива влаштувати вечірку.

"Усі мої друзі готують мене, типу: "Цього разу тебе змусять влаштувати вечірку. Якщо у вас вечірка з великою кількістю друзів, яких ви ще не бачили протягом тривалого часу, ви в кінцевому підсумку відчуваєте сильний стрес, тому що хочете дати їм усім можливість провести час і поговорити. Але це голосно, і ви не можете чути один одного, і це стає таким напруженим", — поділилася Крус.

Також вона докладно розповіла про свою важливу віху в журналі Elle Spain: "Я з кожним десятиліттям, з кожним моментом користуюся цим і ніколи не думаю, що "раніше було краще". І я маю на увазі не той факт, що люди часто запитують, як роки, що минають, впливають на мене, а скоріше те, як я ставлюся до себе, а також до безпеки або спокою, які цей досвід дає вам".

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що Пенелопа Крус у шкіряній мініспідниці відвідала Паризький тиждень моди. Зірка екрану відвідала показ Chanel Paris Fashion Week у Grand Palais.