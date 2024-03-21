У лаковому корсеті: Пенелопа Крус знялася в "гарячій" фотосесії напередодні 50-річчя (фото)

Для створення незабутнього образу стилісти обрали для Пенелопи Крус речі від Mugler, Versace і Chanel. А для макіяжу використовували легкі природні відтінки косметики.

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Актриса Пенелопа Крус привернула увагу фанатів, знявшись у яскравій фотосесії напередодні свого 50-річчя. Зірку зобразив на знімках фотограф Хаві Гордо, а самі фото опублікував іспанський ELLE.

Акторка демонструє свою фігуру, що кидає виклик віку, в корсеті Mugler без бретелей і мереживній сукні кольору лайма Versace для квітневого випуску журналу.

"Якщо ви запитаєте мене, якими були мої стосунки із самою собою зараз і ті, які в мене були, коли мені було 20 або 30, я, чесно кажучи, віддаю перевагу тим, які в мене є зараз", — розповіла Пенелопа Крус журналістам.

На обкладинці квітневого номера журналу Пенелопа з'явилася в чорному лаковому корсеті від Mugler, який підкреслював її груди. Плечі актриси при цьому залишалися відкритими. Як аксесуари стиліст Сільвія Монтелі вибрала для зірки золоті сережки у формі квітки від Chanel. Також Пенелопа Крус виявила бажання використовувати для цього образу власну каблучку.

На обкладинці квітневого номера журналу Пенелопа з'явилася в чорному лаковому корсеті від Mugler. Фото: ELLE

Одна з найвідоміших актрис Іспанії приміряла і монохромний лук. У ньому елегантно і зухвало поєднувалися білий нагрудний корсет зі шкіри наппа, тюлева сукня і трикотажне боді від бренду Alaïa. Крій тюлевої сукні з коміром-стійкою в поєднанні з корсетом вигідно підкреслив груди актриси. Особливу увагу стиліст і візажист надали макіяжу Пенелопи. Для нього використовували помаду L'Absolu Rouge у відтінку 6 Rose-Un від Lancôme і тіні Hypnôse Palette 04 Taupe Craze того ж бренду. У результаті вийшов натуральний образ, виконаний у приємних нюдових відтінках.

Крій тюлевої сукні з коміром-стійкою в поєднанні з корсетом вигідно підкреслили груди актриси Фото: ELLE

Крім того, стиліст обрала для оскароносної акторки сукню Versace з металізованої сітки та мережива в ніжних відтінках зеленого. Сукня максі-довга і на бретелях. У ділянці декольте вона прикрашена однотонним мереживом, а нижня частина стає акцентною за рахунок принта, що поєднує в собі ромби ніжно-зеленого і сріблястого відтінків.

Стиліст обрала для оскароносної акторки сукню Versace з металізованої сітки та мережива Фото: ELLE

Опублікував журнал і чорно-білі знімки актриси. На них Пенелопа Крус демонструє костюм з піджаком і мініспідницею від Chanel. Піджак виконаний з тканини з геометричним принтом.

Пенелопа продемонструвала костюм із піджаком і мініспідницею від Chanel Фото: ELLE

На особливу увагу заслуговує макіяж, з яким Пенелопа Крус з'явилася на обкладинці квітневого номера ELLE. Для нього зірка Голлівуду використала тональний крем Teint Idôle Ultra Wear відтінку 315C і консилер Teint Idôle Ultra Wear All Over Concealer 02 Lys Rosé від Lancôme. Погляд актриса підкреслила за допомогою олівця для очей Liner Idôle відтінку O1 Glossy Black. А для макіяжу губ обрала помаду L'Absolu Rouge Intmatte 525 French Bisou.

Погляд актриса підкреслила за допомогою олівця для очей Liner Idôle відтінку O1 Glossy Black Фото: ELLE

Нагадаємо, на початку березня Бред Пітт і Пенелопа Крус знялися в чуттєвій рекламі. Рекламний ролик був знятий за мотивами фільму Клода Лелуша "Чоловік і жінка". Пенелопі та Бреду вдалося ідеально передати атмосферу картини.

Також ми писали про те, що 49-річна Пенелопа Крус в ефектних образах знялася для глянцю. Зірка екрану розповіла, як намагалася дізнатися інформацію про свою героїню Лауру Феррарі. Утім, італійці відмовлялися розповідати про жінку, яка вела доволі приватний спосіб життя.