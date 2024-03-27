Стала відома дата візиту принца Гаррі до Великої Британії, поява Меган під питанням, — ЗМІ

Служба на честь Ігор нескорених була підтверджена в соборі Святого Павла. Поки невідомо, чи приїдуть Меган Маркл і діти, принц Арчі та принцеса Лілібет.

Принц Гаррі виступить на службі на честь 10-ї річниці Ігор нескорених, яка відбудеться в соборі Святого Павла 8 травня, повідомляє Express.

Видання стверджує, що в копії офіційного розкладу Собору Святого Павла зазначено, що Ігри нескорених відбудуться в середу, 8 травня, о 17:00, а принц Гаррі та Меган Маркл зазначені як гості в офіційному порядку, а герцог Сассекський збирається виступити на службі.

"Дати і деталі тримають у секреті, але служба з нагоди 10-ї річниці Ігор нескорених тепер підтверджена в соборі Святого Павла 8 травня. І Гаррі, і Меган вказані як гості, і запланована промова, але все ще залишається питання, чи з'явиться Меган. Її ім'я записано олівцем (буде уточнено)", — стверджує інсайдер.

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

39-річний Гаррі запустив ігри ще в березні 2014 року на арені Copper Box у Лондоні, щоб вшанувати пам'ять поранених військовослужбовців і жінок, і наразі веде "переговори на урядовому рівні" про те, щоб знову провести їх у Великобританії.

Джерело додає, що лондонську службу, присвячену 10-річному ювілею, розглядають "як м'який поштовх для Гаррі та Меган, щоб вони почали повертатися у свідомість Британії".

Принц Гаррі з родиною Фото: Archewell Foundation

"Ця подія розглядається як дуже важлива частина реабілітації Гаррі та Меган. Це розглядається як важлива подія, яка майже відповідає тому, що зробив би чинний член королівської сім'ї. Це гідна справа, в якій Гаррі є ключовим послом, і це стане гарною відправною точкою для Сассексів для відновлення стосунків з королівською сім'єю і британським народом одночасно", — цитує слова інсайдера британське видання.

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, що принц Гаррі та король Чарльз зробили "маленькі кроки" до відновлення стосунків. Принц Гаррі був вдячний за можливість поговорити безпосередньо зі своїм батьком. Він сподівається в майбутньому бачити свою сім'ю якомога частіше.