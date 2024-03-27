Борщ російський: японці не дали дозвіл Євгену Клопотенко відкрити в них ресторан

Євген Клопотенко відзначив, що це знак ще більше популяризувати українську кухню.

У Японії відмовили українському шеф-кухарю Євгену Клопотенку у відкритті ресторану, через те, що у його меню був запропонований борщ. Про це кулінар повідомив у себе на столі Інстаграм.

Зокрема, Євген Клопотенко відзначив, що вів перемовини щодо відкриття українського закладу, однак спроба виявилася невдалою. Все тому, у мені ресторану був включений український борщ, який японці вважають російською стравою. Такі аргументи про відмову прийшли у офіційному листі до кухаря.

"В Японії дуже поширена думка, що борщ — це російська страва. Тому погане ставлення до Росії не формує у японців хорошого враження про борщ. Інші пункти меню не знайомі японцям", — таку відповідь отримав Клопотенко.

Кухар відзначив, що даний факт його не образив, а у результаті вийшла "якась дурня". За словами Клопотенка, притомні японці, на щастя, історично є русофобами.

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"І от, ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня. І це чудовий приклад глибини руської пропаганди", — написав кухар.

Євген Клопотенко відзначив, що ця ситуація жодним чином не зменшує масштабів їх старань з командою, але з цієї ситуації він зробив висновки, що треба працювати ще завзятіше над популяризацією української думки та української кухні в світі.

"Звісно, це одиничний випадок, бо рівень підтримки України в Японії просто неймовірний", — резюмував Клопотенко.

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