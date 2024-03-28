Сміх і поцілунки: Кіану Рівз й Александра Грант не приховували почуттів під час зустрічі (відео)

Олександра провідала коханого на знімальному майданчику. пара весело провела час, що потрапило на камери папараці.

59-річний американський актор Кіану Рівз — не з тих, хто виставляє напоказ своє особисте життя, щоб зібрати більше лайків. Однак його шанувальники знають, що вже кілька років він щасливий у стосунках з 54-річною художницею Александрою Грант. У пари все чудово, підтвердженням чого стали кадри, опубліковані Daily Mail.

Олександра приїхала до коханого на знімальний майданчик його нового фільму "Удача" в Лос-Анджелесі. Пару помітили біля трейлера актора.

Кіану дивився в телефон, а Александра чомусь активно раділа і навіть підстрибувала від захвату. Потім вони поцілувалися.

Художниця мала стильний вигляд у чорних джинсах скінні, чорній безрукавці та такого ж кольору худі. На Кіану була тепла толстовка поверх білої футболки і джинси.

Александра і Кіану вперше познайомилися на званому обіді 2009 року і разом працювали над двома книжками з мистецтва, перш ніж 2019 року офіційно вийшли на червону доріжку як пара.

Про свій роман із Грант Рівз уперше розповів у березні минулого року. Коли його попросили назвати "останній момент блаженства", він сказав: "Кілька днів тому з моєю коханою. Ми були в ліжку. Ми були пов'язані. Ми посміхалися, сміялися і хихикали. Почувалися чудово. Було дуже приємно бути разом".

Грант не раз піддавалася нападкам хейтерів за те, що не фарбує своє сиве волосся і взагалі не відповідає статусу свого бойфренда. Однак ні вона, ні Кіану на цю критику не звертають жодної уваги.

Александра — його перше серйозне кохання після Дженніфер Сайм, яка загинула в автокатастрофі 2001 року менш ніж через чотири місяці після того, як народила мертву дитину від Кіану. Вони почали зустрічатися 1998 року, а 1999 року Сайм завагітніла їхньою донькою Авою. Дівчинка з'явилася на світ мертвою у вісім місяців після того, як Сайм в'їхала на своєму Jeep Grand Cherokee в ряд припаркованих автомобілів у Лос-Анджелесі. Жінка померла миттєво. На той момент їй було всього 28 років.

Раніше Фокус писав, що заради зйомок у кіно Кіану зробив коротку стрижку.