"Проживав горе на публіці": Нік Кейв розповів, як упорався з втратою двох синів (відео)

Австралійський музикант втратив свого старшого сина та одного з молодших синів-близнюків. Через смерть останнього Нік Кейв досі відчуває почуття провини й турбується про те, що його померла дитина може відчувати те ж саме.

Музикант Нік Кейв, який за останні 10 років втратив двох синів, зайнявся керамікою і зробив автобіографічну серію про життя диявола. Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian.

До створення серії кераміки з 17 робіт музиканта підштовхнула особиста трагедія: втрата дітей, яку він важко переживав. Він зізнався в розмові з журналістами, що досі відчуває провину за те, що трапилося.

"Я думаю, люди, які втрачають своїх дітей, відчувають провину незалежно від ситуації. Просто тому, що ваше єдине завдання — не дати дітям померти. На глибинному рівні ви відчуваєте, що ховати своїх дітей протиприродно. І почуття провини у вас з'явиться, хочете ви цього чи ні", — сказав Нік Кейв.

За його словами, крім творчості, пережити втрату дітей допомогла участь як близького оточення, так і зовсім незнайомих людей.

"Мені довелося проживати горе на публіці, і дивним чином це допомогло. Я отримував лист за листом з адресою "Ніку Кейву, Брайтон". Це було неймовірно. Зазвичай люди залишаються наодинці зі своїм горем", — розповів музикант.

Однак попри це, Ніка Кейва продовжує турбувати одна річ. Йому здається, що його померлий син Артур, у якому б вимірі він зараз не перебував, відчуває провину за свою загибель дивлячись, як це переживають його батьки. Це допомагає музиканту триматися і показувати своїм життям померлому синові, що "все гаразд".

Як загинули сини Ніка Кейва

Нік Кейв був батьком двох синів: близнюків Ерла й Артура, яких йому народила британська модель Сьюзі Бік. У липні 2015 року 15-річний Артур зірвався зі скелі неподалік від міста Брайтон (Велика Британія). Підлітку надали першу допомогу, проте від отриманих травм він помер у лікарні.

Нік Кейв із синами Артуром та Ерлом

А 2022 року помер старший син музиканта від моделі Бо Лезенбі. 30-річний Джетро Лезенбі працював моделлю і жив в Австралії зі своєю матір'ю Бо. Він помер через кілька днів після того, як вийшов із в'язниці, куди потрапив після нападу на матір.

Робота Ніка Кейва "Життя Диявола": що вона собою являє

"Життя Диявола", над яким Нік Кейв трудився з 2020 по 2024 роки, являє собою серію із сімнадцяти глазурованих керамічних фігурок, що розповідають історію Диявола від колиски до могили. Він радше звичайна людина, ніж грізний Антихрист, він алегоричний персонаж, який дуже по-людськи переживає мінливості життя. Ця оповідна робота, вперше представлена в Бельгії, є візуальним вираженням постійного інтересу художника до релігії як каталізатора глибшого і творчого підходу до життя.

"Це портрет життя Диявола, але також і життя всіх нас, коли ми рухаємося від невинності до досвіду, звертаємося до миру і втрат та рухаємося до конфронтації з нашою власною смертністю, увесь час шукаючи вибачення", — говорить про свої роботи сам Нік Кейв.

Нагадаємо, у вересні 2022 року іноземні ЗМІ писали про те, що Нік Кейв і Бред Пітт дебютували як скульптори. Вони представили свої твори у фінському музеї.