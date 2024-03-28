Шарліз Терон опублікувала рідкісні фотографії з дітьми в Діснейленді (фото)

Актриса рідко публікує сімейні знімки. У 2012 і 2015 роках вона удочерила двох дівчаток.

Американська акторка, модель і балерина Шарліз Терон 27 березня опублікувала в соціальній мережі три фотографії з відпустки в Disney World, яку вона проводить у Флориді зі своїми двома доньками, повідомляє Daily Mail.

"Увімкнено режим весняних канікул", — сказала 48-річна акторка в підписі до посту в Instagram. На знімках знаменитість проводить час у тематичному парку зі своїми доньками: 11-річною Джексон і семирічною Августою. На першому кадрі оскароносна зірка "Монстра" вдягнута в білий топ із горизонтальними синіми смужками, позуючи перед замком Попелюшки в парку розваг. На голові в актриси була бейсболка з Міккі Маусом. Свій образ Шарлін доповнила парою браслетів і чорними сонцезахисними окулярами, які зачепила за футболку.

На інших знімках зірка позувала з доньками і каталася на американських гірках Tron Lightcycle Power Run.

Востаннє вона виходила у світ зі старшою дочкою у вересні минулого року: вони з'явилися на показі Dior на Тижні моди в Парижі. Обидві дочки актриси прийомні. Раніше вона розповідала, що провела дитинство в Південній Африці, бачила дитячі будинки і завжди знала, що колись всиновить дитину, що і зробила у 2012 і 2015 роках. За її словами, у стосунках із чоловіками вона завжди була чесною зі своїми партнерами щодо своїх поглядів на сім'ю. "Саме усиновлення дитини було важливою частиною того, який вигляд має мати моя сім'я", — розповідала вона.

Нагадаємо, торік Шарліз Терон відверто розповіла про те, як її мати вбила її батька-аб'юзера. Шарліз зізналася, що досі переживає "травму" з тієї ночі.