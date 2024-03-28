29-річна блогерка Аніта Соловей, яка перенесла інсульт, розповіла Фокусу про свій стан зараз

Після інсульту, який перенесла блогерка минуло трохи більше місяця. Зараз її вже виписали з лікарні, тому вона проходить реабілітацію щодо відновленн зору, який частково втратила.

29-річна блогерка авторка концепції оранжевого блогера та підприємиця Аніта Соловей, яка місяць тому перенесла ішемічний інсульт розповіла про своє самопочуття зараз та реабілітацію, яка на неї очікує. Про це Аніта Соловей розповіла Фокусу.

За її словами, зараз вона відновлюється після встановленого діагнозу. За рекомендацією лікарів повернулася до роботи, щоб уникнути депресії та підтримувати діяльність мозку.

"Зараз у мене часткова втрата зору. У мене є пів року, щоб його відновити. Для цього я роблю вправи на очі, які прописав лікар, а також в’яжу гачком та малюю картини за номерками. Це допомагає очам краще працювати, а також сфокусуватись, з концентрацією зараз теж є певні проблеми. Роблю все можливе, щоб покращити свій стан, і виконую всі рекомендації лікарів. Підтримка близьких дуже рятує мене", — відзначила блогерка.

Дівчина зізналась, навіть коли потрапила до реанімації намагалася не втрачати оптимізму, весь час вона намагалась жартувати, підтримувати тих, хто поряд, та наділяти життя сенсами, навіть в такий важкий період.

Читайте також: Минуло 13 років після розлучення: екс-дружина Віктора Павліка розповіла про нового обранця

Аніта Соловей Фото: Фото від менеджера

Аніта Соловей наголосила, що дуже вдячна своїм подругам, які постійно були поряд з нею, навіть зараз, під час реабілітації, вони по черзі приїздять до неї, підтримують.

Блогерка також зізналася, що ця ситуація в житті змусила її багато чого переосмислити та зробити висновки.

"Це був чудовий Helicopter view на власне життя, на те, чим ти займаєшся. Я здивована, адже я нічим не розчарована! На грані смерті я дуже сильно переглянула багато речей. Висновки: не витрачайте свій час дарма, ви не уявляєте, як мало у нас часу в цьому світі, щоб жити, щоб реалізовувати себе, щоб кохати, а також, щоб робити добрі справи. Зараз бажання робити добро і допомагати іншим стало ще більшим. Треба 100% наділяти своє життя сенсами, кожну свою дію. Не жити рутиною, а натомість жити свідомо. Не зважайте на те, що кажуть люди. Я ніколи не приділяла цьому багато уваги, а тепер ще більше мене не буде турбувати та сама суспільна думка", — додала Аніта Соловей.

Нагадаємо, раніше ми писали, блогер розповів, що Таня Пренткович та Андрій Гонковський тепер живуть в Португалії. Крім цього, Фокус писав, з відомою танцівницею Оленою Шоптенко стався нещасний випадок.