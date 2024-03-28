Ніяких собак і яскравих стрижок: найдивніші правила життя з Північної Кореї

У КНДР заборонено дуже багато чого. Але деякі заборони в 21 столітті здаються дивними і безглуздими.

У Північній Кореї заборони почалися ще з часів Кім Ір Сена, дідуся нинішнього правителя Кім Чен Ина. Але Ин продовжив традицію і на сьогоднішній день у КНДР існує чимало дивних заборон. Причому регламентується все: від зачісок до одягу. Про найдивніші заборони Північної Кореї пише Daily Mail.

Уряд Кім Чен Ина регулює навіть найтривіальніші аспекти повсякденного життя.

Нещодавно журналістів вразив той факт, що деякі з програм ВВС транслюються в КНДР. Наприклад, детективні серіали "Пуаро" та "Міс Марпл". А також програма про садівництво Алана Тітчмарша. І якщо сама програма йшла без купюр, то джинси ведучого зазнали цензури. Джинси в КНДР заборонені.

Ошелешений Тітчмарш жартома сказав журналістам, що він "задоволений" і ніколи не думав про себе як про людину, яка може збити зі шляху молодь Північної Кореї.

Але цей випадок — лише верхівка айсберга в країні, де майже кожен аспект суспільного життя ретельно контролюється пильними органами, які розглядають будь-яку невідповідність нормам, як неприйнятну загрозу для влади Кім Чен Ина.

Зачіски зі списку

Громадяни КНДР не можуть стригтися так, як їм подобається. Вони мають обрати щось із приблизно 15 варіантів, схвалених урядом.

Очікується, що чоловіки носитимуть тільки короткі стрижки, тоді як у жінок різні варіанти, але всі вони мають відповідати консервативному стилю, позбавленому будь-якого натяку на бунтарство.

Офіційні фото зі спа-салонів КНДР Фото: KCNA

Людям, викритим у несанкціонованих зачісках, загрожує покарання, включно зі штрафами, примусовими роботами або навіть тюремним ув'язненням.

Стрижки, дозволені в КНДР

Ситуацію зі стрижками розкрила фінська журналістка Міка Мякеляйнен, яка 2017 року зробила знімки плакатів із північнокорейських перукарень під час суворо контрольованого візиту преси в Пхеньян для висвітлення Дня Сонця — дня народження засновника нації Кім Ір Сена.

Суворий дрес-код

Дрес-коди в Північній Кореї є ще одним прикладом одержимості держави однаковістю і використовуються як інструмент соціальної інженерії.

Традиційний одяг, відомий як "Чосон-от", часто використовується на офіційних заходах і громадських зборах, сприяючи зміцненню почуття національної ідентичності та гордості за корейську спадщину.

Національний одяг популярний у КНДР Фото: KCNA

Але навіть за межами церемоніальних заходів очікується, що громадяни дотримуватимуться дрес-коду, що відображає скромність і строгість.

Навіть на офіційних фото часто можна помітити абсолютно однакові куртки, ватники та пальта. Навіть дочка Кім Чен Ина, Кім Чжу Е, в якийсь момент з'явилася в такому самому пальті з хутряним коміром, яке раніше демонструвала її тітка Кім Йо Чжон.

Дочка Кім Чен Ина носить те, що регламентовано дрес-кодом Фото: RFA

Минулого літа, після внесення доповнення до Закону Північної Кореї про неприйняття реакційної думки і культури, офіційні особи заявили, що будь-яка жінка, яка носить одяг, що не доходить до лінії колін, порушує принципи "соціалістичного етикету".

Мешканець північнокорейської провінції Південний Пхенган розповів Радіо Вільна Азія на умовах анонімності: "Влада зупиняє жінок, які носять шорти на вулицях, заявляючи, що це не відповідає соціалістичним традиціям і способу життя. Кілька років тому вони розкритикували штани з широкими штанинами, заявивши, що це японська мода".

Жінки були дуже незадоволені, бо влітку в КНДР температура піднімається вище за 30 градусів і чоловіки при цьому можуть носити шорти.

Історія з офіційними портретами

Сфера дії приписаної державою поведінки виходить далеко за межі публічних виступів і проникає також у домашнє життя.

Невиявлення достатньої поваги до керівництва країни вважається тяжким правопорушенням, караним штрафом, тюремним ув'язненням або навіть стратою.

У будинку кожної сім'ї має висіти портрет чинного Кіма, а також портрети колишніх лідерів Кім Чен Іра і Кім Ір Сена. І вони мають бути бездоганно чистими.

Відмова підкоритися рівносильна зраді — виклику культу особистості, що оточує правлячу династію Кімів.

Заборона собак

Під такою пильною увагою більшість північнокорейців, імовірно, дуже б хотіли розслабитися на дивані в обнімку з улюбленим вихованцем. Але Пхеньян, як повідомляється, постановив, що собак слід утримувати тільки заради м'яса і хутра.

Про заборону на використання собак як домашніх тварин було оголошено через Спілку соціалістичних жінок Кореї, повідомило джерело Daily NK, газети, що висвітлює справи Північної Кореї в сусідній Південній Кореї.

"Ставлення до собаки як до члена сім'ї, який їсть і спить разом із сім'єю, несумісне із соціалістичним способом життя, і його слід суворо уникати", — заявили вони.

Джерело, описуючи позицію режиму, пояснило: "Собаки — це, по суті, м'ясо, яке вирощують на вулиці відповідно до їхньої природи, а потім їдять. Тому така поведінка абсолютно несоціалістична і має бути суворо викорінена".

Режим також підкреслив, що "мета розведення собак полягає в тому, щоб зібрати більше хутра", повідомило джерело.

Іноземні ЗМІ та реклама

Тим часом, будь-яка форма іноземних ЗМІ заборонена в Північній Кореї, якщо вони не пройшли відповідну перевірку і цензуру з боку державного контролю над ЗМІ. Повідомляється також, що між телешоу немає реклами.

Замість цього перерви наповнені пропагандистською музикою, що прославляє режим.

Кім Чен Ин і Кім Чжу Е Фото: Yonhap

Однак деякі програми BBC потрапили в ефір Північної Кореї після того, як у 2014 році в рамках ініціативи, підтриманої міністерством закордонних справ, було складено список програм, які держава-ізгой може розглянути для імпорту.

Деякі шоу, зокрема "Доктор Хто", "Top Gear" і "Телепузики", вочевидь, вважали придатними для трансляції в Пхеньяні, але з поправками і цензурою.

Стосунки під контролем

Можливо, найбільш агресивним аспектом північнокорейського суспільства є контроль держави над особистими стосунками.

Громадяни організовані відповідно до класової системи предків, при цьому держава може диктувати, з ким громадяни можуть спілкуватися і за яких обставин.

Відносини в КНДР суворо регламентуються Фото: KCNA

Шлюб між людьми з різних соціальних верств вимагає схвалення уряду, а союзи, які вважаються небажаними, можуть бути відхилені.

Цей процес глибоко пов'язаний з концепцією "сонбун", соціальною класифікаційною системою, що класифікує людей на основі історичного соціального становища їхньої сім'ї та лояльності до династії Кімів.

Ті, у кого сприятливий сонбун, з більшою ймовірністю отримають схвалення на шлюб та інші привілеї, тоді як інші стикаються з дискримінацією.

Навіть прояви прихильності на публіці піддаються ретельному аналізу, оскільки режим прагне регулювати не тільки зовнішню поведінку, а й інтимні стосунки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дочка Кім Чен Ина отримала новий титул. Журналісти вважають, що це прямо вказує на те, що її обрали спадкоємицею. Цікаво, але в Кім Чен Ина, ймовірно, є ще двоє дітей, але їх ніколи не бачили на публіці.