Рожевий кокаїн і дівчина 50 Cent: нові подробиці про секс-скандал Шона Комбса

На відомого репера подав до суду продюсер Ліл Род. І в нових документах згадується колишня подружка Дідді, яка нібито привозила йому "рожевий кокаїн". А також подруга його колеги-репера 50 Cent Дафна Джой.

Скандал із найвпливовішим і найбагатшим репером Шоном "Дідді" Комбсом триває. У судових документах стверджується, що його колишня подружка Юнг Маямі "перевозила для нього рожевий кокаїн", а сам Дідді платив їй за секс. Є в цих документах і згадка колишньої дівчини 50 Cent Дафни Джой. Про це пише Daily Mail.

Юнг Маямі, учасниця дуету City Girls, була названа однією з кількох жінок, яким Дідді нібито платив за те, щоб вони були його секс-працівницями. Звинувачення включені до гучного позову, поданого продюсером Родні "Ліл Род" Джонсом.

50 Cent

Також у позові заявляється, що Юнг Маямі перевозила для Дідді наркотик, званий "рожевий кокаїн". Цей наркотик також називають "тусі" — це яскраво-рожевий синтетичний наркотичний порошок, що містить суміш більш дешевих речовин, таких як кетамін, кофеїн та іноді кокаїн.

Цивільний позов проти Дідді за сексуальне насильство і домагання, був поданий у лютому з поправками, внесеними в понеділок. І Ліл Род стверджує, що Юнг Маямі перевозила для репера наркотики.

Шон Комбс і Юнг Маямі зустрічалися 2021 року. Ліл Род зазначає, що вона отримувала зарплату, як секс-працівниця за зустрічі з Дідді. Також він стверджує, що Дідді платив за секс тренерці Джейд Ремі та колишній дівчині Кертіса Джеймса Джексона III, відомого під псевдонімом 50 Cent. Дафна Джой і 50 Cent зустрічалися багато років і Дафна народила йому дитину.

"Позивач Джонс особисто був свідком того, як містер Комбс вжив кілька порцій кокаїну у своїй гримерці. Відповідач Шон Комбс хотів отримати "тусі", але Брендан забув про це, тож відповідач Христина Хоррам зателефонувала Юнг Маямі. Яка привезла наркотик на приватному літаку з Маямі до Вірджинії", — ідеться в судових документах.

Минулого року на Дідді подала до суду його колишня дівчина, R&B-співачка Кессі, яка стверджувала, що Дідді торгував нею, зґвалтував, накачав її наркотиками і неодноразово жорстоко бив — але день по тому вона і Дідді врегулювали справу.

Шон Комбс і Кессі Фото: Getty Images

Комбс категорично відкинув звинувачення, висунуті в судовому процесі.

Тепер ще кілька жінок висунули проти нього звинувачення в сексуальному насильстві. Після підключився продюсер Родні "Ліл Род" Джонс, який заявив, що Шон "Дідді" Комбс чіплявся до нього і примушував його займатися сексом із повіями.

Обшуки в будинку Шона "Дідді" Комбса Фото: Getty Images

В особняках репера пройшли обшуки. Його адвокати прокоментували інцидент тільки через день.

"Учора мало місце грубе перевищення військової сили, оскільки в резиденціях пана Комбса було проведено обшуки. Немає виправдання надмірній демонстрації сили і ворожості з боку влади або тому, як поводилися з його дітьми і співробітниками", — сказав його адвокат, зазначивши, що Комбс співпрацює з владою.

Нагадаємо, несподівано в скандалі з Шоном "Дідді" Комбсом спливло ім'я принца Гаррі. Утім, нічого протизаконного з ім'ям принца не пов'язано.