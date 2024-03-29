Каньє Вест проігнорував Шона Комбса незадовго до секс-скандалу

Каньє Вест і Пі Дідді співпрацювали з 2002 року, але посварилися, коли Йе оскандалився своїми расистськими витівками.

У США розгорається полум'я секс-скандалу навколо 57-річного репера Шона Комбса, більш відомого як P. Diddy, і на світло проливаються нові моменти. Так, TMZ пише, що незадовго до перших звинувачень музичного магната у зґвалтуваннях Каньє Вест відмовився з ним зустрітися, незважаючи на те, що Комбс дуже хоче поговорити з Йе.

За інформацією видання, Дідді був присутній на фестивалі Rolling Loud , щоб подивитися виступ Веста, і повідомив оточенню репера, що хотів особисто привітатися з Каньє.

Коли співакові передали побажання Шона, той "був не в захваті від перспективи побачити Diddy". Зрештою він проігнорував прохання і не став із ним зустрічатися.

Фестиваль відбувся за кілька тижнів до того, як будинки Diddy в Лос-Анджелесі та Майамі зазнали обшуків з боку федеральних агентів у рамках триваючого розслідування торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

Поява Дідді зі своїми дітьми на фестивалі викликала чутки, що він поклав край ворожнечі з Вестом. Дует, який співпрацював з 2002 року, посварився після того, як Каньє представив свої сумнозвісні футболки White Lives Matte. Комбс особисто просив його зняти з продажу ці речі.

Зараз Шон залучений у кілька судових процесів, пов'язаних зі звинуваченням його в сексуальному насильстві. Репер і музичний магнат брав участь у різних судових позовах, зокрема проти неназваної жінки, яка стверджувала, що він і двоє друзів піддали її сексуальному насильству, коли їй було 17 років.

Після того як Дідді і двоє його приятелів нібито накачали її "великою кількістю наркотиків і алкоголю", їх звинувачують у тому, що вони по черзі жорстоко ґвалтували дівчинку, коли вона приходила до тями і втрачала її. У підсумку вона навіть не пам'ятає, як повернулася додому.

За її словами, вона страждала мовчки протягом 20 років, поки співачка R&B Кессі не подала до суду на Комбса, її колишнього наставника та екс-бойфренда, за те, що він нібито піддавав її жорстоким побиттям, наркотичним оргіям у готелях і зґвалтуванням.

Раніше Фокус писав, що в скандалі з Шоном "Дідді" Комбсом спливло ім'я принца Гаррі.