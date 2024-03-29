Єва Лонгорія пригадала, як вийшла на червону доріжку в сукні за 40 доларів (фото)

Знаменитість наголосила, що головне те, хто саме носить вбрання. Вихід Єви стався в Каннах у 2005 році.

49-річна американська акторка Єва Лонгорія зізналася, що одного разу вийшла на червону доріжку в сукні за 40 доларів. Знімками зірка екрану ділиться в Instagram.

На Каннському кінофестивалі-2005 Єва зʼявилася в золотистому вбранні з відкритою спиною та глибоким декольте, яке доповнила лаконічним клатчем та багатьма браслетами. Волосся зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" залишила розпущеним та зробила легкий макіяж.

"До цієї сукні за 40 доларів, яку я одягла на свою першу червону доріжку в Каннах. Доказ того, що це не сукня, а жінка, яка її носить!!" — написала Лонгорія.

Єва Лонгорія

"Єва могла б носити мішок з картоплею і залишатися найкрасивішою дівчиною у світі", "Скажи мені, що ти її зберегла!! Яка ти приголомшлива", "Розкішна, сильна, впевнена в собі сильна жінка", — коментують архівні фото акторки її фоловери в соцмережі.

Лонгорія отримала широку популярність, коли знялася в серіалі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі моделі Габріель Соліс.

Наразі вона одружена з бізнесменом Хосе Бастоном. Пара виховує сина Сантьяго, який доволі часто зʼявляється в соціальних мережах зіркової мами.

Єва Лонгорія із сином

Нагадаємо, Єва Лонгорія позувала у фотосесії для журналу з єдиним сином.

Також Фокус писав про стильну зйомку Єви Лонгорії для глянцю.