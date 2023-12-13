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Стиль життя

Єва Лонгорія із сином Сантьяго знялася для глянцю (фото)

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Фото: Eva Longoria Baston/Instagram | Єва Лонгорія із сином Сантьяго

Зірка показала кадри свого розкішного маєтку з басейном та пальмами в Іспанії.

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48-річна американська акторка Єва Лонгорія прикрасила обкладинку глянцю зі своїм пʼятирічним сином. Знімками знаменитість ділиться в Instagram з майже 10 млн підписників.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" та її первісток Сантьяго стали героями нового випуску Hola.

"Марбелья, мій дім далеко від дому. Дуже дякую @holacom за цю чудову обкладинку та @nicoedesign та команді за те, що зробили цей будинок домом. Ніко, ти побудував будинок моєї мрії! Твій талант неймовірний, дякую!" — написала Лонгорія.

На обкладинці глянцю пʼятирічний Сантьяго позував на колінах своєї зіркової мами в їхньому іспанському маєтку. Акторка одягла світлу сукню та розпустила довге темне волосся.

Також Єва позувала в чорному вбранні на фоні білосніжної кімнати в будинку, створюючи контраст. Біля маєтку акторки є басейн та пальми.

Єва Лонгорія із сином Сантьяго

Сантьяго народився в союзі акторки та мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, 55. Зіркова пара одружилася у 2016, а через два роки Лонгорія народила свого первістка. Малюк часто зʼявляється в соцмережах зіркової мами.

Єва Лонгорія із чоловіком Fullscreen
Єва Лонгорія із чоловіком
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Лонгорія позувала для нового випуску Elle.

Також Фокус писав про зворушливі знімки Єви Лонгорії з її первістком.