Блакитні відтінки та парні образи з матір'ю: як одягалася принцеса Шарлотта на Великдень (фото)

Онука Єлизавети II за своє життя відвідала поки що тільки дві церковні великодні служби. І обидва рази для дівчинки вибрали милі сукні від бренду Rachel Riley.

Принцеса Шарлотта — одна з найстильніших і найчарівніших членів королівської родини. Її вбрання завжди привертають увагу громадськості та стають зразком елегантності та вишуканості. Фокус розглянув кілька найкращих великодніх образів принцеси, які викликали всенародне захоплення.

Перша великодня служба принцеси

Свою першу великодню службу Шарлотта відвідала 17 квітня 2022 року. До цього принц Вільям і принцеса Кейт вважали доньку занадто маленькою для відвідування заходів такого характеру.

На службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку принцеса Шарлотта одягла ніжно-блакитну сукню Rachel Riley "Forget Me Not" з квітковим принтом і коміром, колготи в тон і темно-синій кардиган від il Porticciolo Roberto. Образ довершили чорні лакові туфлі.

Принцеса Шарлотта з членами королівської сім'ї Фото: Getty Images - Getty

Зазначимо, що лук маленької принцеси Шарлотти перегукувався з образом, який для виходу у світ обрала її мати — Кейт Міддлтон. Вона віддала перевагу блакитному пальту від Emilia Wickstead з поясом на талії. Туфлі та сумку Кейт підібрала в тон основного вбрання й одягла ободок на голову.

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Великдень у відтінках синього

9 квітня 2023 року семирічна принцеса Шарлотта зачарувала образом на великодній службі. На правнучці Єлизавети ІІ були блакитні колготки, чорні лакові туфельки, і темно-синє пальто від Amaia поверх квіткової сукні від Rachel Riley. Вона являла собою модель з округлим комірцем, короткими рукавами-ліхтариками та спідницею зі складками, довжиною до коліна. Небесно-блакитний колір матерії гармоніював з дрібним квітковим принтом, виконаним у білому кольорі. А блакитна стрічка в її волоссі ідеально поєднувалася за кольором з шортами її молодшого брата Луї.

Принцеса Шарлотта з матір'ю 9 квітня 2023 року Фото: Getty Images

Крім того, образ маленької принцеси був парним з її матір'ю — Кейт Міддлтон, яка зупинила свій вибір на сукні-пальто від Catherine Walker яскраво-синього кольору. Свій образ вона доповнила капелюшком в тон і сапфіровими сережками.

Друга великодня служба в житті принцеси Шарлотти

Зазначимо, що бренд одягу після виходу принцеси Шарлотти на великодню службу запостив фото з дівчинкою на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Так приємно було бачити принцесу Шарлотту в нашій темно-синій мінісукні з квітковими воланами вчора на великодній недільній службі у Віндзорі", — свідчив підпис до опублікованих знімків.

Квіткова сукня принцеси Шарлотти від Rachel Riley Фото: rachelrileyuk/ Instagram

"Великодній" образ маленької принцеси зворушив користувачів соцмережі, які залишили під публікацією такі коментарі:

Неймовірно! Вона (сукня, — ред.) коштує 95 доларів США в Австралії!

Мені так подобається бачити її в таких небесних сукнях.

Улюблена модель одягу.

Одяг, гідний королівської родини.

Ідеально!

Образи принцеси Шарлотти не тільки надихають багатьох на створення свого стилю, а й стають еталоном елегантності та вишуканості. Її вибори в одязі завжди викликають інтерес і захоплення, роблячи її іконою стилю сучасності.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ЗМІ писали про те, що принцеса Шарлотта і принц Джордж вийшли у світ у вбраннях, які поєднуються. Принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї відвідали службу в каплиці Святого Георгія у Віндзорі разом зі своїми батьками, принцом і принцесою Уельськими, а також рештою королівської сім'ї.

А в серпні 2022 року смугаста сукня, в якій з'явилася принцеса Шарлотта, стала хітом продажів.