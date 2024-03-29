Стало відомо, чому Том Круз насправді кинув росіянку

Про стосунки актора з Ельсіною Хайровою стало відомо на початку 2024 року. А вже у лютому повідомлялося про розрив пари.

Американський актор Том Круз розійшовся з росіянкою Ельсіною Хайровою через її колишнього чоловіка — російського олігарха Дмитра Цвєткова. Про це пише Page Six.

Як розповідає близький до актора інсайдер, чималу роль у цьому зіграло інтервʼю Цвєткова виданню The Daily Mail.

У ньому олігарх порадив Тому бути на сторожі своїх грошей, бо саме це начебто і цікавить його ексдружину, а також зізнався, що є відданим фаном голлівудського актора і хоче, аби той зіграв його в кіно.

Ельсіна Хайрова

"Круз постійно знімається у фільмах і неможливо займатися цим, тоді як її ексчоловік говорить різні речі у пресі про Тома, згадуючи його ім’я. Команда Круза просто не хотіла розбиратися з подібними ситуаціями кожного нового тижня", — розповіло джерело.

Круз та Хайрова вперше зустрілися в грудні 2023 року під час вечірки в Мейфері, Велика Британія. Вони розлучилися всього через кілька днів після того, як актор познайомився з її дітьми.

Ельсіна Хайрова

Повідомлялося, що Том Круз "охолов від роману", але хотів залишитися з росіянкою друзями, оскільки вони живуть в одному будинку в Лондоні.

У Хайрової є син і донька від шлюбу з російським олігархом і торговцем алмазами Дмитром Цвєтковим.

Колишня дівчина Круза — дочка Ріната Хайрова, російського політика, статки якого оцінюють у 5 мільярдів фунтів стерлінгів і який є близьким соратником Путіна.

Нагадаємо, Том Круз почав зйомки в новій "Місії нездійсненній".

Також Фокус писав про доньку Тома Круза від Кеті Голмс.