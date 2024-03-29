Аліна Шаманська зізналася, що готова взяти дитину з дитячого будинку (відео)

Аліна Шаманська зізналась, якщо готова народити ще двох дітей, якщо зустріне своє кохання.

Телеведуча та блогерка Аліна Шаманська зізналася, що мріє народити ще двох дітей, але якщо цього не станеться, вона готова взяти дитину з спеціальної установи. Про це вона розповіла у своєму подкасті "Розлючена&Розлучена" у випуску з Андре Таном.

Зокрема, блогерка зізналася, що завжди мріяла про велику родину та трьох дітей. Зараз у неї є один син Артурчик, якому 6 років. Він народився у шлюбі з актором Русланом Ханумаком. Пара одружилася у 2017 році, вже через кілька місяців народився їх спільний син. Однак вже у 2023 році пара розлучилася.

Зараз же в Аліни немає стосунків, але вона в очікуванні, що зустріне свою людину, з якою зможе побудувати міцну родину про яку так мріє. Блогерка зізналася, що не знає, коли це станеться, тому, якщо вона все ж не зустріне чоловіка від якого захоче народити дітей, то вона розглядає варіант усиновлення.

39:56 - Аліна Шаманська про дітей

Про це вона навіть говорила зі своїм сином. За її словами, Артурчик не проти взяти братика з дитячого будинку.

"Я мрію про ще двох діток. У мене вже є один син, але я мрію, щоб у мене було троє дітей. Якщо не складеться, я навіть домовилася з сином, що я повернусь в Україну, коли війна закінчиться, або стихне фаза активна, і ми візьмемо собі з дитячого будинку братика, який буде такого ж віку як Артури і ми вже в прям про це розмовляємо. Короче, я вже розмовляю з ним, готовлю його морально. Ну раптом, я не зустріну свого кохання. То зараз дуже багато діток, які втратили своїх батьків і можна взяти з дитбудинку", — відзначила блогерка.

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