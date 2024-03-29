На кладовищі в Лос-Анджелесі за шалені гроші продають місце поруч із Мерилін Монро

Колумбарна ніша розташована на кладовищі Вествуд на заході Лос-Анджелеса. І це місце останнього спочинку таких селебріті, як Трумен Капоте, Кірк Дуглас і Фарра Фосетт.

На знаменитому кладовищі Вествуд у Лос-Анджелесі продають місце в колумбарії поруч із Мерилін Монро та Г'ю Гефнером. Охочі упокоїться поруч із селебріті, повинні будуть викласти за ніжу в колумбарії від 200 до 400 тисяч доларів. Про це пише CNN.

Склеп, або ніша (стіна B, місце C-3), розташований на один ряд вище і на чотири місця лівіше місця останнього спочинку Монро в Меморіальному парку Пірс Бразерс Вествуд у Лос-Анджелесі.

Продаж, організований Julien's Auctions, є частиною ширшого аукціону речей Гефнера і Монро, включно з першою обкладинкою журналу Playboy з останньою зіркою 1953 року, бордовим смокінгом і шовковою піжамою Гефнера, костюмами "зайчиків", а також помадою Елізабет Арден помаранчевого кольору, що належала Монро 1953 року.

Артефакти на аукціоні

Стартова ціна за нішу становить 50 000 доларів, хоча, за оцінками аукціонного дому, вона буде щонайменше вчетверо вищою за цю ціну.

Після смерті кінодіви Мерилін Монро 1962 року її колишній чоловік Джо ДіМаджіо влаштував їй приватний похорон у Вествуд-Віллідж. Засновник Playboy Гефнер пізніше купив місце поруч.

"Провести вічність поруч із Мерилін занадто приємно, щоб відмовитися від неї", — сказав він газеті Los Angeles Times 2009 року. Нішу він придбав 1992 року за 75 тисяч доларів, а помер 2017 року.

Ціна склепів ніш у знаменитому меморіальному парку Лос-Анджелеса коливалася протягом багатьох років. У 2009 році на аукціоні eBay за місце прямо над нішею Монро хотіли заплатити 4,6 мільйона доларів, хоча, як повідомляється, угода зірвалася.

Колумбарій на кладовищі Вествуд Фото: Julien's Auctions

Аналогічним чином, 2020 року власник поховання за кілька футів над Монро і Гефнером знизив запитувану ціну із 790 000 до 745 000 доларів, хоча незрозуміло, чи було воно продане.

Серед інших відомих особистостей, похованих на цвинтарі Вествуд, — письменник Трумен Капоте і зірка "Ангелів Чарлі" Фарра Фосетт. За даними сайту некрополя, місця в мавзолеях зазвичай починаються від 46 995 доларів.

Місця для себе тут уже придбали письменник Рей Бредбері та актор Луї Журдан.

Також тут похований знаменитий актор Кірк Дуглас, який помер 5 лютого 2020 року в 103-річному віці.

Колумбарні ніші Г'ю Гефнера та Мерилін Монро Фото: Julien's Auctions

Загалом на аукціоні, який триватиме до 30 березня, буде продано понад 600 історичних артефактів, що колись належали Мерилін Монро, Г'ю Гефнеру та Playboy Enterprises. За словами представника Julien's Auctions, ці речі "вперше в історії були зібрані разом".

Нагадаємо, раніше на аукціоні продавали прикраси Мерилін Монро, які вона носила в культовому фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам".