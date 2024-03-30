Учасник "МастерШеф" заявив про роман з Олею Поляковою (відео)

Влад Міцкевич за одну добу зізнався, що мав стосунки з Олею Поялковою, а згодом заявив, що збрехав.

Учасник восьмого сезону "МастерШеф" Влад Міцкевич злив у мережу спільні фото зі співачкою Олею Поляковою і заявив, що він рік був її коханим. Відео-розповідь і фотодокази чоловік опублікував у себе на сторінці в Instagram, щоправда, за якийсь час усе видалив, але відео встиг зберегти блогер-пліточник Богдан Беспалов.

Зокрема, Влад Міцкевич спочатку записав відео, на якому він був явно у стані алкогольного сп'яніння. У ньому шеф-кухар заявив, що протягом року він був у стосунках з Олею Поляковою. Весь цей час, за його словами, вона періодично жила в нього. Чоловік навіть показав валізи та речі жінки, які, з його слів, належали Поляковій.

"Друзі, взагалі, я рік прожив із Поляковою. Ось вона приїхала до кінця забирати свої речі (ред. на відео показує валізи). Поїхала з якимось своїм черговим чоловіком, тому що я все це дізнався. У наступному сторіс будуть докази, що ми разом, були. Просто, щоб ви розуміли, якщо мене завтра десь застрелять, то це навряд чи. Просто, щоб ви знали. Тому що мене ця штука, ці хмари, весь цей стрес, мене дуже сильно втомив. А зараз просто...", — сказав у відео Влад Міцкевич.

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Згодом чоловік показав, як викидає з вікна жіночі речі. Також він опублікував фото на яких він дійсно разом зі співачкою проводять час. Поки що цю ситуацію сама Полякова не коментувала. Однак, на даний момент Влад Міцкевич встиг спростувати сказане. Чоловік записав відеозвернення, в якому заявив, що все сказане раніше — неправда і наклеп.

Влад Міцкевич та Оля Полякова Влад Міцкевич та Оля Полякова Влад Міцкевич та Оля Полякова

"Друзі, зайшов в інтернет, я в шоці. Відверто вибачаюся. Відразу кажу, я дуже довгий час сиджу на антидепресантах, це правда. Я вчора вирішив трохи міксувати з алкоголем, і змішав дві пляшечки віскаря і в мене зірвало дах. Я наговорив просто кінченої клівети і брехні, це правда", — сказав чоловік.

У відео він заявив, що мав фінансовий конфлікт зі співачкою, який вони не вирішили. Чому саме він заявив про роман він не сказав. Однак він ніяк не пояснив спільні фото з Олею Поляковою на яких вони разом.

"Чому, пояснюю вам. У нас з Олею, ми довгий час працювали, у нас був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі, у якому ми не знайшли спільної мови і коротше розсор*лися. І я вирішив просто наговорити маячні страшної. Тому я вибачаюся. Я хочу вибачитися насамперед перед Олею, перед її всією сім'єю, перед своєю дівчиною, сподіваюся, що вона ще не колишня", — сказав Міцкевич.

Хто такий Влад Міцкевич?

Уродженець столиці. Йому 24 роки. Став відомим після участі в кулінарному шоу "МастерШеф" на СТБ. До участі в проєкті працював менеджером із продажів. Зараз працює шеф-кухарем у ресторані "cheffoodkiev".

Особисте життя Олі Полякової

Оля Полякова з 2004 року перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським. Мають двох спільних дітей Марію та Алісу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що старша дочка Олі Полякової розповіла, яку операцію їй довелося перенести на початку 2024 року. Крім цього, Фокус писав, Оля Полякова розповіла про конфлікт із Винником через гроші.