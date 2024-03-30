Андре Тан розповів, як його обманула зрадниця Таїсія Повалій (відео)

Андре Тан розповів історію, яка з ним трапилася 20 років тому.

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Андре Тан розповів, як його одного разу обманула співачка Таїсія Повалій, яка сьогодні активно підтримує політику Путіна. Про історію 20-річної давності він розповів у подкасті Аліни Шаманської "Розлючена&Розлучена".

Зокрема, як виявилося багато років тому співачка замовила у модельєра сукні, однак у результаті, нібито, залишилася незадоволена. Попри те, що Таїсія Повалій розкритикувала вбрання від Андре Тана, все ж її водій забрав одяг пошитий спеціально для співачки. Однак, єдине що, Повалій вирішила, що за цю роботу вона може не платити. Фактично співачка безкоштовно отримала дизайнерський одяг від Андре Тана.

"Це була дуже давня історія. Я зараз не хочу це навіть розповідати, але вже пройшло майже 20 років. Я просто пошив їй декілька суконь вона приміряла і сказала: ʼце не те, це не такʼ, і вона не заплатила за це, але забрала їх з собою, водій її забрав",- розповів Андре Тан.

Однак вже згодом все ж співачка одягла пошиту модельєром сукню на одну із вечірок. Там вона випадково зустріла і Андре Тана, якому залишилась винна гроші за одяг. Співачка цинічно заявила, що не мала іншого вибору, що одягнути, адже напередодні у неї порвалося вбрання в якому вона планувала прийти на захід.

"Потім я її побачив у цій сукні на якійсь вечірці і підійшов і спитав: "Ну як вам? Не жме? Все гарно?". Вона сказала: "У мене розірвалася сукня в якій я хотіла прийти. І я так подумав, авжеж, у твоєму великому гардеробі була тільки сукня Андре Тана, яка тобі не дуже сподобалась. Я, як то кажуть, не злопамʼятний, але хату спалю",- сміючись згадав модельєр ситуацію зі свого життя.

Варто відзначити, що Таїсія Повалій родом з України. Тут вона народилася, виросла і почала будувати карʼєру. Вже згодом вона поїхала підкорювати Москву. Карʼєра співачки успішно рухалася вгору. У 2014 році, коли почалася АТО, співачка продовжила активно гастролювати по Росії. А вже після початку повномасштабної війни в Україні відкрито підтримала політику Путіна і заявила, що вірить в "велику Росію". Попри такі заяви, співачка називає себе російською українкою. Відомо також, що співачка вже встигла змінити українське громадянство на російське і навіть пішла голосувати на вибори, щоб підтримати Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше ми писали, Андре Тан пояснив, чому досі приховує обличчя своєї єдиної доньки. Крім цього, Фокус писав, Андре Тан розповів, як під час війни втратив двох близьких людей.