Експертка із мови тіла розповіла, що відчував король Чарльз на великодній службі

Король насолоджувався спілкуванням із публікою і довго не хотів заходити до каплиці. Після служби він все ж підійшов до людей, які бажали йому одужання і раділи його появі.

Незважаючи на всі побоювання і чутки, що 75-річний король Чарльз цього року не відвідає великодню службу через лікування онкології, монарх потішив усіх своєю появою в каплиці Святого Георгія у Віндзорі в супроводі 76-річної королеви Камілли. Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла MailOnline, що в момент зустрічі з публікою відчував Його Величність.

За її словами, монарх продемонстрував багато зі своїх фірмових виразів, зокрема свою посмішку і вказівні жести. Поруч із дружиною йому явно було весело.

"Чарльз мав такий вигляд, ніби він отримав величезне задоволення від повернення до своїх відданих шанувальників і частково до роботи. Його щоки були підняті й округлені, і він демонстрував свої фірмові жести й сигнали гарного гумору, перш ніж розвернутися, щоб зайнятися чимось на кшталт кепкування з натовпу. Він вловив тріпотливу хвилю прихильності, а потім вказав пальцем і пожартував, піднявши брови на знак впізнавання, коли побачив десятки людей, присутніх у Віндзорі, щоб привітати його в пасхальну неділю. Це не була швидка хвиля і зникнення, чотири хвилі, перш ніж він увійшов всередину, свідчили про деяке небажання знову виходити з центру уваги", — пояснила Джеймс.

Монарх прибув на службу в темно-бордовому лімузині Bentley на службу, щоб уникнути будь-яких інфекцій, і це стало його першою появою на публіці після того, як 5 лютого світ дізнався про його діагноз.

Поруч із чоловіком Камілла, яка останнім часом взяла на себе більше роботи через хворобу короля і невістки Кейт, теж виглядала задоволеною.

"Королева Камілла була в такій же блискучій формі. Камілла, схоже, не виконувала жодних обов'язків медсестри і не дивилася на чоловіка з тривогою. Посмішка і жест, який вона показала, давали аналогічні сигнали впевненості та навіть певної гордості за те, що Чарльз знову повертається в суспільне життя", — констатує експертка.

Після служби король і королева поспілкувалися з шанувальниками, перш ніж поїхати додому.

Однак, незважаючи на підвищення суспільного морального духу, великодня служба королівської сім'ї помітно відрізняється від попередніх років.

Принц і принцеса Уельські, а також троє їхніх дітей не були присутніми на заході, оскільки Кетрін проходить курс профілактичної хіміотерапії і проводить час подалі від публіки, одужуючи в колі своєї сім'ї.

Раніше Фокус писав, хто ще з членів королівської сім'ї був цього року на великодній службі.