Христина Соловій розсекретила, чим займається її новий бойфренд (відео)

Христина Соловій відверто зізналася, що новий обранець має кардинально іншу професію ніж Сергій Жадан.

31-річна співачка Христина Соловій після розриву з Сергієм Жаданом, вперше розповіла, чим займається її новий обранець з яким у неї виник роман, ще будучи у стосунках з співаком та письменником. Про це дівчина розповіла у програмі 33 запитання від Люкс ФМ

Зокрема, Соловій в інтерв’ю з Марією Єфросиніною вперше підтвердила, що була в стосунках з Сергієм Жаданом, але вони розійшлись, тому що вона знайшла іншого коханого. Тоді вона зізналася, що її новий обранець також старший за неї, цього разу на 11 років (Сергій Жадан був старшим за Христину на 18 років).

Вже цього разу Христина Соловій зізналася, що чоловік служить в армії. На запитання про чоловіка Соловій відповіла: "Я нічого вам не розкажу. Він військовослужбовець".

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13:15 новий коханий та романтичні вчинки

В програмі співачка також зізналася чи планує вже сім’ю та дітей. За її словами, планує до 35 років реалізувати себе як дружина. Також Христина Соловій зізналася, що раніше знайомила всіх свої чоловіків з мамою, однак більше цього не робить, бо мам сама відмовляється.

"Я перестала знайомити, тому що моя мама втомилася від цих знайомств. Вона сказала, що більше не хоче знайомитись, поки я не вийду заміж. Але знайомила з усіма, і в неї до речі, з усіма дуже хороші стосунки. В мене навіть не з усіма хороші стосунки, мам з усіма дружить, всіх вітає з днем народження. З Жаданом вона знайомитися не хотіла", — зізналася співачка.

Нагадаємо, раніше ми писали, Христина Соловій розповіла, чому розірвала стосунки з Вакарчуком. Крім цього, Фокус писав, що Жадан відреагував на коментарі про розрив із Соловій.