Сварка за донат: Єфросиніна та Соловій вирішили зібрати грошей на суперечці, яка відбулася на інтерв'ю

Маша Єфросиніна та Христина Соловій пообіцяли показати продовження своєї суперечки. Однак в замін просять "скинутися" і зібрати мільйон гривень.

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На фоні скандалу після інтерв’ю телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій вирішили влаштувати благодійний збір коштів. В замін представниці шоубізнесу пообіцяли оприлюднити повну версію їх словесної перепалки. Про свої наміри дівчата написали в себе в інстаграм.

Зокрема, в інтерв’ю між Єфросиніною та Соловій сталася словесна перепалка на фоні обговорення теми роботи українських зірок шоубізнесу на території Росії. У розмові 31-річна Христина Соловій зауважила, що, на її думку, українці занадто толерантні з тими представниками шоу-бізнесу, які колись будували свою кар’єру орієнтуючись на російську аудиторію. Соловій сказала, що на руках цих людей кров українців і колись рано чи пізно вони відповідять за це.

Звісно з думкою співачки не зовсім погодилася Маша Єфросиніна. На фоні цього між учасницями діалогу виникла сварка, яка набула резонансу серед підписників. Одна частина аудиторії підтримали Христину Соловій, інша стала на бік Маші Єфросиніної.

Через таку бурну реакцію українців на це інтерв’ю Маша та Христина вирішили на фоні цієї теми організувати благодійний збір.

"В українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по-різному проживали і проживаємо це життя, маємо різний досвід та погляди. Але ворог у нас — спільний — рос/я.Тому вперше в історії українські срачі будуть працювати на нашу спільну перемогу.", — написали учасниці інтерв’ю.

Зокрема, перед українцями стоїть ціль зібрати 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3 штурмової бригади в Авдіївці. Якщо збір закриють, то Маша Єфросиніна та Христина Соловій оприлюднять повну версію діалогу, який відбувся між ними того дня.

"Так що донатьте, і у всіх своїх суперечках та коментарях в інтернеті не забувайте, хто наш справжній ворог. Картка для донатів: — 5375411216561279," — йдеться у дописі.

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Звісно така ідея викликала нове обговорення серед підписників: "Російськомовна Маша зробила більше для України і українських жінок, ніж україномовна Христина. Чи почнемо поважати Гринкевичів? Вони ж у вишиванках ходили, патріоти такі. А скільки україномовних колаборантів чи ті хто був наводчиком… але ж вони розмовляють державною, можна простити)))) Якось так я бачу логіку мовних срачів. Тільки не зрозуміло, чого це Христину з дитинства вчили ненавидіти все російське? Це наперед її настроювали?", "З такими поняттями нам і ворог не потрібен, свої та й зжеруть. Кров на руках у тих, хто прийшов нас вбивати, а не у тих, хто спілкувався російською мовою крапка!", "Це не був срач. Все правильно Соловій сказала. І не треба на правду закривати очі", "Я би подивилась, як ця краля сказала таке в очі військовому, який говорить російською. Скласти на ваги все, що зробила Маша і ця. Публічна людина, а вносить срач в суспільство, думаючи, що вона еліта", "Про кров на руках у російськомовних — це все одно, що "сама винувата в згвалтуванні, якщо наділа коротку юбку". Так не можна. Винуватий завжди той, хто напав", "Ідея крута. Підтримую Христину, від Маші досі попахує "какая разніца". Ворог то у нас спільний, але поки українці не зрозуміють, що таке національна свідомість, яке значення має мова та культура, він буде приходити ще і ще. Потрібно зробити чіткі кордони, а от спільна російська мова ці межі розмиває", "Російсько мовна Маша більше зробила для України ніж Соловій у вишиванці сорочці!".

Нагадаємо, раніше ми писали, Христина Соловій підтвердила чутки про роман із Жаданом і повідомила про їхній розрив. Крім цього, Фокус писав, що Христина Соловій заінтригувала деталями про нового коханого.