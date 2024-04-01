Актриса Торі Спеллінг подала на розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу (фото)

Причиною їхнього розставання знаменитість назвала непримиренні розбіжності. Пара виховує п'ятьох дітей.

Американська акторка Торі Спеллінг, відома за серіалом "Беверлі-Гіллз 90210", вчиться орієнтуватися в житті заново на тлі розлучення з чоловіком Діном Макдермоттом. Вона остаточно вирішила стати незалежною, повідомляє Daily Mail.

50-річна зірка офіційно подала на розлучення з 57-річним чоловіком у п'ятницю, 29 березня. За словами інсайдера, "всім доводиться нелегко, але Торі знаходить свій шлях". Вона намагається взяти себе в руки і реорганізує не тільки своє життя, а й життя своїх дітей.

Джерело також заявило, що медіа-магната Аарона Спеллінга "звикає бути матір'ю-одиначкою. Вона ставить галочки навпроти своїх пріоритетів. Її головною метою було знайти новий дім для своїх дітей. Поки вона займається організаційними питаннями день у день".

Спеллінг і Макдермотт фактично розлучилися в червні 2023 року після 18 років шлюбу і зараз, після 10-місячної розлуки, оголосили про рішення розлучитися офіційно, пославшись на непримиренні розбіжності.

Торі Спеллінг із сім'єю Фото: Instagram torispelling

За даними журналістів, Торі подала на розлучення всього за три дні після того, як її побачили в сльозах після емоційної зустрічі зі своїм колишнім чоловіком у Лос-Анджелесі. Здавалося, що протягом усієї зустрічі вони переживали американські гірки емоцій, часом доброзичливо базікаючи, а потім сварячись.

У колишньої пари п'ятеро дітей: Спеллінг просить одноосібну фізичну опіку над дітьми, а також спільну юридичну опіку. Макдермотт і Спеллінг є батьками 16-річного Ліама, 15-річної Стелли, 11-річної Гетті, 10-річного Фінна і шестирічного Бо.

Актриса Торі Спеллінг з дітьми Фото: Instagram torispelling

За інформацією видання, актриса просить суд зобов'язати колишнього чоловіка виплачувати аліменти на дітей. Їхні спільні активи і майно мають бути розділені, про шлюбний договір не йдеться.

Нагадаємо, 14 березня Торі Спеллінг привітала сина з днем народження. Вона розповіла, що цей рік був дуже важким для нього.