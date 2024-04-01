Королева Камілла обрала особливу брошку під час великодньої служби (фото)
Свого часу реліквія належала королеві Єлизаветі ІІ та королеві Марії. Її доволі рідко показують публіці.
Королева Камілла продемонструвала на публіці особливу брошку, коли відвідала великодню службу з королем Чарльзом ІІІ. Знімками ділиться офіційний акаунт монаршої родини в Instagram.
"Король і королева, герцог і герцогиня Единбурзькі, Королівська принцеса та інші члени королівської сім'ї були сьогодні на великодній службі Маттінів у каплиці Святого Георгія", — зазначають представники родини.
Дружина британського суверена продемонструвала брошку, яку доволі рідко бачить публіка.
Брошка з діамантом, сапфіром та смарагдом спочатку належала королеві Марії (на початку 1900-х).
Згодом реліквію успадкувала королева Єлизавета II, яка носила її лише кілька разів. Наприклад, коли позувала для книги Анжели Келлі "Одягаючи королеву", святкуючи свій діамантовий ювілей на престолі у 2012 році.
Дружина Чарльза ІІІ час від часу виходить на публіку з аксесуарами, які раніше належали покійній королеві Єлизаветі ІІ чи іншим предкам. Наприклад, у лютому 2024 вона продемонструвала брошку "Кришталева скеля", яка колись належала королеві-матері Єлизаветі.
Нагадаємо, король Чарльз ІІІ уперше вийшов на публіку після новин про свою боротьбу з раком.
Також Фокус писав про те, що відчував король Чарльз на службі, за словами експертки з мови тіла.