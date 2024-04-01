Знизити без ліків: 5 напоїв, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск
Високий тиск — досить поширена проблема, яка зачіпає мільйони людей. Але, на щастя, ви можете контролювати гіпертонію, додавши до свого звичного раціону харчування певні напої.
Високий кров'яний тиск або гіпертонія є значним фактором ризику серцево-судинних захворювань. І хоча медикаментозне лікування та зміна способу життя є основними рішеннями для лікування гіпертонії, вибір дієти також відіграє важливу роль. Включення певних напоїв у свій раціон може допомогти контролювати кров'яний тиск. Ці напої багаті антиоксидантами та протизапальними властивостями, що захищають клітини від ушкоджень і зменшують запалення, що, своєю чергою, допомагає контролювати кров'яний тиск. Про це пише Health Shots.
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Яблучний сік
Відома приказка свідчить, що яблуко на день може відлякати лікаря, особливо для тих, хто страждає на гіпертонію. Яблучний сік багатий на поліфеноли, особливо на флавоноїди, що сприяють здоров'ю серцево-судинної системи. Флавоноїди допомагають розслабити кровоносні судини, поліпшити функцію ендотелію і регулювати кров'яний тиск. Крім того, високий вміст калію в яблуках може допомогти збалансувати рівень натрію в організмі, що має вирішальне значення для контролю артеріального тиску.
Чай із гібіскуса
Чай з гібіскуса, відомий великою кількістю антиоксидантів, таких як антоціани та флавоноїди, і готується з висушених пелюсток квітки гібіскуса. Ці антиоксиданти мають здатність розширювати кровоносні судини і знижувати кров'яний тиск. Огляд кількох досліджень 2015 року показав, що вживання чаю з гібіскуса може значно знизити артеріальний тиск, як з точки зору систолічного, так і діастолічного значення. Опустіть суху пелюстку гібіскуса в киплячу воду на кілька хвилин, а потім процідіть та пийте теплим, щоб отримати максимум користі.
Буряковий сік
Дослідження Британського кардіологічного фонду (BHF) у 2015 році показують, що щоденне вживання 250 мл бурякового соку потенційно може знизити кров'яний тиск у людей з гіпертонією. Деякі дослідження навіть припускають, що вживання двох чашок бурякового соку на день може принести додаткову користь. "Буряковий сік багатий на оксид азоту — сполуку, яка, як відомо, розширює кровоносні судини і знижує рівень артеріального тиску", — пояснює дієтолог Комал Малік.
Гранатовий сік
Гранати є не тільки чудовим джерелом поживних речовин, таких як вітамін С, калій і фолієва кислота, а й мають сильні протизапальні властивості. Доведено, що антиоксиданти, які містяться в гранаті, такі як пунікалагіни й антоціани, чинять потужну антигіпертензивну дію. "Регулярне вживання гранатового соку може допомогти знизити кров'яний тиск, поліпшити рівень холестерину і зменшити окислювальний стрес в організмі, сприяючи виробленню оксиду азоту і зменшуючи запалення", — пояснює Малік.
Зелений чай
Відомо, що вживання зеленого чаю, крім багатьох інших переваг для здоров'я, допомагаєзнизити кров'яний тиск. Він містить антиоксиданти — катехіни, які знижують ризик гіпертонії і покращують здоров'я серця. Згідно з дослідженням, опублікованим BMC Public Healthпри регулярному вживанні зеленого чаю можна знизити артеріальний тиск як на діастолічному, так і на систолічному рівні. Намагайтеся випивати дві-три чашки зеленого чаю щодня, щоб скористатися його перевагами в зниженні кров'яного тиску.
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