Знизити без ліків: 5 напоїв, які допоможуть нормалізувати артеріальний тиск

Високий тиск — досить поширена проблема, яка зачіпає мільйони людей. Але, на щастя, ви можете контролювати гіпертонію, додавши до свого звичного раціону харчування певні напої.

Високий кров'яний тиск або гіпертонія є значним фактором ризику серцево-судинних захворювань. І хоча медикаментозне лікування та зміна способу життя є основними рішеннями для лікування гіпертонії, вибір дієти також відіграє важливу роль. Включення певних напоїв у свій раціон може допомогти контролювати кров'яний тиск. Ці напої багаті антиоксидантами та протизапальними властивостями, що захищають клітини від ушкоджень і зменшують запалення, що, своєю чергою, допомагає контролювати кров'яний тиск. Про це пише Health Shots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Яблучний сік

Фото: Freepik

Відома приказка свідчить, що яблуко на день може відлякати лікаря, особливо для тих, хто страждає на гіпертонію. Яблучний сік багатий на поліфеноли, особливо на флавоноїди, що сприяють здоров'ю серцево-судинної системи. Флавоноїди допомагають розслабити кровоносні судини, поліпшити функцію ендотелію і регулювати кров'яний тиск. Крім того, високий вміст калію в яблуках може допомогти збалансувати рівень натрію в організмі, що має вирішальне значення для контролю артеріального тиску.

Чай із гібіскуса

Чай з гібіскуса, відомий великою кількістю антиоксидантів, таких як антоціани та флавоноїди, і готується з висушених пелюсток квітки гібіскуса. Ці антиоксиданти мають здатність розширювати кровоносні судини і знижувати кров'яний тиск. Огляд кількох досліджень 2015 року показав, що вживання чаю з гібіскуса може значно знизити артеріальний тиск, як з точки зору систолічного, так і діастолічного значення. Опустіть суху пелюстку гібіскуса в киплячу воду на кілька хвилин, а потім процідіть та пийте теплим, щоб отримати максимум користі.

Буряковий сік

Фото: Pixabay

Дослідження Британського кардіологічного фонду (BHF) у 2015 році показують, що щоденне вживання 250 мл бурякового соку потенційно може знизити кров'яний тиск у людей з гіпертонією. Деякі дослідження навіть припускають, що вживання двох чашок бурякового соку на день може принести додаткову користь. "Буряковий сік багатий на оксид азоту — сполуку, яка, як відомо, розширює кровоносні судини і знижує рівень артеріального тиску", — пояснює дієтолог Комал Малік .

Гранатовий сік

Гранати є не тільки чудовим джерелом поживних речовин, таких як вітамін С, калій і фолієва кислота, а й мають сильні протизапальні властивості. Доведено, що антиоксиданти, які містяться в гранаті, такі як пунікалагіни й антоціани, чинять потужну антигіпертензивну дію. "Регулярне вживання гранатового соку може допомогти знизити кров'яний тиск, поліпшити рівень холестерину і зменшити окислювальний стрес в організмі, сприяючи виробленню оксиду азоту і зменшуючи запалення", — пояснює Малік.

Зелений чай

Фото: Freepik

Відомо, що вживання зеленого чаю, крім багатьох інших переваг для здоров'я, допомагаєзнизити кров'яний тиск. Він містить антиоксиданти — катехіни, які знижують ризик гіпертонії і покращують здоров'я серця. Згідно з дослідженням, опублікованим BMC Public Health при регулярному вживанні зеленого чаю можна знизити артеріальний тиск як на діастолічному, так і на систолічному рівні. Намагайтеся випивати дві-три чашки зеленого чаю щодня, щоб скористатися його перевагами в зниженні кров'яного тиску.

Нагадаємо, кардіологи поділилися 6 ефективними порадами, які допоможуть швидко поліпшити здоров'я серця.

Раніше Фокус писав про те, що якщо ви хочете зробити каву ще кориснішим напоєм для серця, кардіологи рекомендують додавати в неї корицю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.