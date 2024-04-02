Хтось уже знав: чому Кейт Міддлтон розповіла правду про свій діагноз

Запис відеозвернення не був пов'язаний зі спробами спростувати теорії змови. Усе виявилося набагато серйознішим.

Відеозвернення Кейт Міддлтон після двох місяців відсутності на публіці, в якому вона розповіла, що бореться з раком, справило ефект бомби, що розірвалася. Принцеса Уельська довго зберігала свій діагноз у секреті, але змушена була розкрити його. І справа тут не в тому, що вона хотіла виправдатися за скандали з фотошопом або спростувати теорії змови. Як пише Ефраїм Хардкасл у колонці для Daily Mail, це було зроблено, оскільки стався витік інформації про хворобу майбутньої королеви.

З Кенсингтонським палацом зв'язалися з приводу діагнозу Кейт, і в них не залишилося іншого вибору, окрім як поквапитися, щоб випередити цю історію, повідомив інсайдер.

Хто саме злив інформацію, невідомо. Кількох співробітників клініки, де в січні Кетрін зробили операцію на черевній порожнині, раніше вже запідозрили у спробі дізнатися приватні конфіденційні медичні дані королівської особи, і зараз триває розслідування.

Кейт Міддлтон сказала, що проходить профілактичну хіміотерапію. Вона зізналася, що її сім'я пережила "величезний шок" після того, як тести виявили рак після операції. Під час зйомок її голос часом тремтів від емоцій.

Форму раку не розголошують, але майбутня королева почала курс "превентивної хіміотерапії" наприкінці лютого і, як кажуть, налаштована позитивно на одужання та перебуває в доброму гуморі, описуючи себе як "здорову, яка з кожним днем стає сильнішою".

Принц Вільям з дружиною вже розповіли про хворобу дітям, делікатно поговоривши з принцом Джорджем, принцом Шарлоттою і принцом Луї.

Король Чарльз, у якого також діагностували рак у лютому цього року, пишається тим, як його улюблена невістка бореться з викликом. Вони підтримують тісний контакт протягом останніх кількох тижнів.

Раніше Фокус писав, чому Кейт Міддлтон вирішила розповісти про свій діагноз без принца Вільяма.