Стало відомо, чому Кейт Міддлтон вирішила розповісти про свій діагноз без принца Вільяма

Принцеса Уельська сама написала емоційну промову. Вона постала на фоні весняного саду сама, а принц Вільям не приєднався до дружини.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон вирішила поділитися своїм діагнозом без принца Вільяма. Про це пише People.

У минулу п'ятницю, 22 березня 2024, принцеса Уельська розповіла у відеозверненні про те, що проходить курс лікування раку після операції на черевній порожнині в січні. Королівська персона з'явилася в ролику сама, що спонукало прихильників задуматися, чому принц Вільям не приєднався до неї.

"Це повідомлення від принцеси про її здоров’я, і вона хотіла особисто передати це повідомлення самостійно", — зазначив інсайдер у палаці.

Кейт Міддлтон

Джерело додало, що принцеса Уельська дала зрозуміти, що її чоловік "усюди її підтримував".

"Вільям надзвичайно пишається своєю дружиною за мужність і силу, які вона продемонструвала не тільки цього тижня, але й після операції в січні. Зараз, як ніколи, він зосереджений на тому, щоб його дружина мала конфіденційність, необхідну для повного одужання, і щоб його діти були захищені від зрозумілого інтересу до новин, якими поділилися", — розповів інсайдер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Хоча принцеса Кетрін кілька разів згадувала чоловіка та їхніх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї — у своїй власноруч написаній промові, вона вважала важливим виголосити її самостійно — і коли настав відповідний час.

Як розповідали джерела, принцеса Уельська наразі покладається на чоловіка більше, ніж будь-коли.

"Вільям намагається бути поруч з Кейт і допомагати всіма способами. Він займався з дітьми та проводив з ними час у другій половині дня та вечорами", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, яке лікування отримує хвора принцеса Уельська.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.