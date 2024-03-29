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Стиль життя

Стало відомо, чому Кейт Міддлтон вирішила розповісти про свій діагноз без принца Вільяма

Кейт Міддлтон та принц Вільям, кейт міддлтон рак, принцеса уельська, королівська сімʼя, принц луї, принцеса шарлотта
Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter | Кейт Міддлтон та принц Вільям

Принцеса Уельська сама написала емоційну промову. Вона постала на фоні весняного саду сама, а принц Вільям не приєднався до дружини.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон вирішила поділитися своїм діагнозом без принца Вільяма. Про це пише People.

У минулу п'ятницю, 22 березня 2024, принцеса Уельська розповіла у відеозверненні про те, що проходить курс лікування раку після операції на черевній порожнині в січні. Королівська персона з'явилася в ролику сама, що спонукало прихильників задуматися, чому принц Вільям не приєднався до неї.

"Це повідомлення від принцеси про її здоров’я, і вона хотіла особисто передати це повідомлення самостійно", — зазначив інсайдер у палаці.

Кейт Міддлтон

Джерело додало, що принцеса Уельська дала зрозуміти, що її чоловік "усюди її підтримував".

"Вільям надзвичайно пишається своєю дружиною за мужність і силу, які вона продемонструвала не тільки цього тижня, але й після операції в січні. Зараз, як ніколи, він зосереджений на тому, щоб його дружина мала конфіденційність, необхідну для повного одужання, і щоб його діти були захищені від зрозумілого інтересу до новин, якими поділилися", — розповів інсайдер.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Fullscreen
Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми
Фото: Getty Images

Хоча принцеса Кетрін кілька разів згадувала чоловіка та їхніх дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї — у своїй власноруч написаній промові, вона вважала важливим виголосити її самостійно — і коли настав відповідний час.

Як розповідали джерела, принцеса Уельська наразі покладається на чоловіка більше, ніж будь-коли.

"Вільям намагається бути поруч з Кейт і допомагати всіма способами. Він займався з дітьми та проводив з ними час у другій половині дня та вечорами", — розповідав інсайдер.

Нагадаємо, яке лікування отримує хвора принцеса Уельська.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.