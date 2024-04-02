Machine Gun Kelly показав, як зафарбовував усі свої татуювання (відео)

Репер зізнається, що це найболючіша річ, яку він коли-небудь робив у житті.

33-річний американський репер Колсон Бейкер, він же Machine Gun Kelly, опублікував в Instagram відео, де вперше показав процес нанесення його найбільшого татуювання.

Ще в лютому цього року Колсон забив усю верхню половину свого тіла чорною фарбою, сховавши під нею загалом понад 80 татуювань. Цей процес зайняв 78 годин.

На початку кліпу Бейкер на камеру говорить про те, що він починає "фізичну зміну свого тіла". Над його тату працювала майстриня Роксі, яка набивала фарбу протягом двох тижнів.

Далі глядачі бачать, як Колсону роблять тату на верхній частині грудей. Після першого з семи сеансів репер продемонстрував свою праву руку і плече, покриті чорним чорнилом.

Machine Gun Kelly вже встиг зняти перший кліп у новому образі

Потім відео перейшло до більшої частини процесу: репер простягнув руку, щоб камера могла зафіксувати свіже чорнило, а також кров, що стікає до його зап'ястя.

У ролику Колсон показав сеанси з майстром, і в якийсь момент він зняв крупним планом татуювання на своїй ключиці і соску.

В іншій частині запису зірка повідомила після семи сеансів, що більша частина його верхньої частини тіла була повністю покрита.

"Минуло близько двох тижнів відтоді, як ми почали. Це найболючіше л*йно, яке я коли-небудь відчував у своєму житті", — заявив співак, відходячи від камери, щоб краще показати результат.

Тут же Келлі розповів, що в нього з'явилися шрами на лівій руці, і на задньому плані було чути, як татуювальниця говорила: "Ось що болить…"

Ближче до кінця ролика можна було побачити, як репер "використовує свою гіперболічну кисневу камеру, щоб "швидше зцілитися".

Він сів на стілець усередині камери і надів на обличчя кисневу маску, а потім приглушив світло до фіолетового відтінку.

Процес нанесення мега тату музикант закарбував для історії

Дерматологи попереджають, що татуювання затемнення може мати негативні побічні ефекти, такі як "шишки, бляшки або лускаті плями на шкірі", а також ракові новоутворення шкіри.

"Ускладнення після нанесення татуювання нерідкі, і що більша площа татуювання, то більша ймовірність побічних ефектів. Основний інгредієнт чорних татуювань — технічний вуглець із поліциклічними ароматичними вуглеводнями. Ці речовини класифікуються як канцерогени, і тому ми не хочемо, щоб у нашому організмі була їхня велика кількість…", — попередила докторка Емма Веджворт.

Раніше Фокус писав, кому Колсон присвятив свою трансформацію.