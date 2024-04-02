Ріанна представила свою нову колекцію спідньої білизни (фото)

Співачка продемонструвала свою неймовірну фігуру в мереживному корсеті. Бізнес-леді активно просуває свій бренд.

Американська співачка барбадоського походження, акторка і модна дизайнерка Ріанна поділилася з шанувальниками новими фотографіями її приголомшливої колекції спідньої білизни, повідомляє Daily Mail.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість продемонструвала нову колекцію, яка доступна на її вебсайті Savage x Fenty.

Співачка Ріанна Фото: savagex.com

36-річна співачка продемонструвала свою неймовірну фігуру в мереживному тілесному корсеті зі своєї колекції бюстгальтерів, нижньої білизни, плюшевих іграшок і топів для сну Savage Signature Script. На інших знімках зірка, яка спокусливо позує на ліжку, була одягнена в лілову піжаму. Для фотосесії Ріанна нанесла яскравий макіяж, підкресливши очі та губи. Її світло-руде волосся ефектно відтіняло засмаглу шкіру. З прикрас на співачці були гарні сережки, кілька масивних каблучок, ланцюжок, годинник з браслетом, усіяні камінням.

Ріанна, яка очолює чарти, перебуває у стосунках із давнім партнером репером A$AP Rocky. У пари є двоє синів: RZA, 22 місяці, і Riot, сім місяців. Ріанна і A$AP (справжнє ім'я Ракім Майєрс) дружили багато років і також працювали разом. Вони закохалися одне в одного і створили сім'ю. Роккі раніше повідомив журналістам, що Ріанна була "коханням усього його життя" і тією "єдиною" жінкою.

Нагадаємо, 28 березня Ріанна дала рідкісний коментар про синів. Нещодавно почали ходити чутки про чергове поповнення в родині.