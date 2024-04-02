Бейонсе в стильному шкіряному костюмі відвідала церемонію iHeartRadio Music Awards 2024 (фото)

Зірка була нагороджена престижною премією. Вона з гордістю поцілувала свою нагороду.

Знаменитій співачці й акторці Бейонсе на одинадцятій щорічній церемонії iHeartRadio Music Awards 2024, що відбулася в понеділок, 1 квітня, у театрі Dolby в центрі Лос-Анджелеса, почесний приз вручив жива легенда, 73-річний Стіві Вандер. На заході були присутні багато зірок, повідомляє Daily Mail.

42-річна Бейонсе, яка випустила в п'ятницю, 29 березня, свій дебютний кантрі-альбом Cowboy Carter, для зіркового виходу обрала кантрі-стиль. Співачка одягла чорний обтислий шкіряний костюм від Versace, який вона поєднувала з ковбойським капелюхом "шерифа". Вона була в чорних черевиках з гострим носком на високих підборах, прикрашених пряжками. Її довгі хвилясті світлі локони вибивалися з-під чорного капелюха із золотистим логотипом Versace. З прикрас знаменитість одягла масивні сережки та каблучку з камінням. Бейонсе нанесла макіяж у пастельних тонах, підкресливши очі та губи.

Хітмейкерка була удостоєна цієї честі після рекордного випуску альбому Cowboy Carter. Представляючи Бейонсе, Стіві Вандер вихваляв її, перерахувавши деякі з її ранніх знакових досягнень, зокрема її однойменний альбом 2013 і 2016 року. Він також згадав саундтрек до фільму "Король Лев".

Повернувшись до мікрофона, вона сказала Вандеру: "Я люблю тебе. Я поважаю тебе. Хочу подякувати тобі за те, що ти відкрив шлях для всіх нас. Можу тебе слухати все своє життя", — відповіла вона Стіві.

Вона також поділилася, що Вандер нещодавно допоміг їй зі створенням нового альбому Cowboy Carter, зігравши на губній гармошці в її переписаній класичній кантрі-версії Доллі Партон Джолін.

"Сьогодні ввечері ви називаєте мене новатором і за це я дуже всім вдячна", — продовжила вона, звертаючись до глядачів та організаторів премії.

Раніше, 26 березня, Бейонсе продемонструвала стильний образ у джинсах і ковбойському капелюсі. Напередодні виходу нового альбому співачка представила свій ковбойський образ.