Наймодніші кольори, які зроблять ваш гардероб яскравішим у 2024 році

З погляду моди 2023 рік був наповнений квітами. І 2024 рік не став винятком.

Яскраво-рожевий поширився як лісова пожежа в Інтернеті завдяки ажіотажу навколо фільму про Барбі 2023 року, а лютневі подіуми викликали захоплення вишнево-червоним кольором, який минулої осені закріпив за собою статус кольору сезону. Хоча ми все ще перебуваємо в першій половині 2024 року, вже є підказки про те, які колірні тенденції домінуватимуть. Про це пише Refinery29.

Провідним фактором, що визначає, що буде далі в циклі трендів, зазвичай є тяга до новизни, яка контрастує з тим, що було раніше популярним. Маючи це на увазі, очікуйте побачити поворот до протилежності яскраво-рожевого: синього. Від бірюзового кольору, натхненного Середземним морем, до опівнічно-синього як сучасної версії темно-синього кольору — ці відтінки, безумовно, стануть модним доповненням вашого гардероба. У відповідь на схильність 2023 року до основних кольорів, 2024 рік також принесе нам незвичайні проміжні кольори, як-от абрикос і цитрон, а також оранжево-червоні відтінки, натхненні прянощами.

Отже, наступного разу, коли ви обиратимете між ще одним нейтральним верхом або спробувати новий відтінок, розгляньте ці сім колірних тенденцій, які, за прогнозами, візьмуть гору 2024 року.

Помаранчевий Dreamsicle

Цей солодкий помаранчевий відтінок є наріжним каменем яскравих і м'яких відтінків. Він дає відчуття свіжості та самовираження, не викликаючи при цьому надмірних відчуттів.

Помаранчевий Dreamsicle

Color O оголосив його як Apricot Crush, а Pantone назвав його Peach Fuzz; як би ви його не називали, цей мрійливий помаранчевий колір, схожий на сорбет, зарекомендував себе як колір, на який варто звернути увагу в майбутньому році, завдяки таким дизайнерським подіумам, як Anna Sui і Roksanda.

Цедра цитруса

На подіумах весна/літо 2024 був представлений цей пікантний відтінок у колекціях LaPointe, Алехандри Алонсо Рохас і Елізабетти Франки.

Цедра цитруса

Хоча цей колір, можливо, не підходить для повсякденного вбрання, яскраво-зелений колір добре підійде для особливих випадків або як яскравий акцент у більш нейтральному образі.

Кремовий Cream de la Crème

Немає трендів без нейтральних відтінків. Тож колір лате з великою кількістю молока — це саме той відтінок.

Кремовий Cream de la Crème

Він напевно протримається в хітах цілий рік, адже лляна спідниця цього кольору має такий самий гарний вигляд, як і шуба зі штучного хутра.

Тропічний бірюзовий

На подіумах весни 2024 року були натяки на бірюзовий колір, перш ніж він став визначальним кольором колекцій пре-осені 2024 року, що підтвердили такі впливові бренди, як Valentino, Carolina Herrera, Ulla Johnson і Chanel.

Тропічний бірюзовий

Він діє як ідеальний перехідний відтінок, перетворюючи сонячні літні дні Середземномор'я на глибші відтінки синього і зеленого для осені. Спробуйте цей відтінок, вибравши купальник, легку сукню-максі або навіть шикарну сумку.

Нейтральний рожевий

Незважаючи на те, що цей приглушений відтінок рожевого все ще належить тій самій колірній гамі, він здається ідеальним спростуванням усьому, що пов'язано з Барбі. Обов'язковий рожевий відтінок цього року падає на нейтральну основу — він позасезонний і унісекс, що гарантує, що він може слугувати основою практично для чого завгодно й у будь-який час.

Нейтральний рожевий

Обирайте цей відтінок для плюшевого трикотажу або як новий нейтральний варіант для взуття і сумок.

Червоний негроні

Вишнево-червоний колір, можливо, правил 2023 роком, але глибший відтінок негроні готовий стати обов'язковим червоним у найближчі місяці.

Червоний негроні

Цей пряний відтінок насичений і добре поєднується з іншими кольорами. І може стати альтернативою чорному для шкіряних штанів або сумочок у холодну пору року.

Опівнічно-синій

Відсуньте вбік темно-синій, адже опівнічно-синій готовий привернути до себе загальну увагу. Цей варіант темно-синього кольору 2024 року підвищує насиченість і розмірність кольору.

Опівнічно-синій

Хоча різниця може бути незначною, розкішні будинки моди, як-от Max Mara, Gucci і Khaite, вже приєдналися до цього оновлення, використовуючи костюми, трикотаж і навіть аксесуари цього майже, але не зовсім відтінку індиго.

Нагадаємо, у манікюрі тим часом набирає популярності ніжно-жовтий відтінок. Такий манікюр навіть називають масляним, адже він точно повторює колір вершкового масла.