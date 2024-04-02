Поліпшити пам'ять та настрій: 4 продукти, у яких найбільше антиоксидантів

Від харчування залежить не тільки краса і здоров'я вашого тіла, вибір продуктів також відіграє вирішальну роль у здоров'ї мозку. На щастя, існує безліч корисних для мозку продуктів, які допоможуть поліпшити когнітивні функції, настрій і пам'ять.

Суттєво поліпшити здоров'я мозку та когнітивні функції допоможе включення до свого раціону продуктів, багатих на антиоксиданти. Це прості й доступні продукти, які не тільки внесуть яскраві смаки у ваш раціон харчування, а й поліпшать здоров'я. Дієтологиня Шеллі Боллс розповіла, які продукти слід завжди тримати в полі зору. Про це пише She Finds.

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Ягоди

Фото: Freepik

За словами Боллс, "темні ягоди, такі як чорниця, малина й ожина, є чудовим джерелом фітонутрієнтів та антиоксидантів". Відомо, що ці ягоди захищають нервові клітини від пошкодження, тим самим сповільнюючи зниження когнітивних функцій і підтримуючи здоров'я мозку з віком. Ба більше, користь ягід виходить за рамки здоров'я мозку, оскільки вони сприяють здоров'ю серця і потенційно знижують ризик розвитку деяких видів раку. Незалежно від того, чи вживаєте ви їх у свіжому вигляді, чи додаєте до вівсянки, млинців, смузі або салатів, ягоди надають ароматний смак й зміцнюють здоров'я вашого мозку.

Темно-зелені листові овочі

Фото: Freepik

Темно-зелені листові овочі — ще одне джерело енергії, що стимулює роботу мозку, оскільки вони містять безліч антиоксидантів, пов'язаних із когнітивним здоров'ям і регуляцією настрою. "Темно-зелені листові овочі багаті антиоксидантами, пов'язаними з когнітивним здоров'ям і зниженням депресії", — каже Боллс. Включення шпинату, капусти та іншої листової зелені у ваш раціон забезпечує багату поживними речовинами основу для злагодженої роботи мозку та психічного благополуччя.

Горіхи та насіння

Фото: Freepik

Обираючи продукти для перекусу, зупиніть свій вибір на горіхах. "Горіхи та насіння сповнені корисних жирів і антиоксидантів, які, як було доведено, сприяють здоров'ю мозку", — каже Боллс. Вона рекомендує вживати ці багаті поживними речовинами продукти в сирому або злегка солоному вигляді, щоб максимізувати їхню поживну цінність. Від посипання салатів і супів до додавання в йогуртове парфе і домашню мюслі, горіхи і насіння відкривають безмежні можливості для поліпшення здоров'я мозку за допомогою смачних і ситних рецептів.

Темний шоколад

Фото: Freepik

Хороші новини для любителів шоколаду! За словами Боллс, ці смачні солодкі ласощі можуть творити чудеса з вашим мозком. "Темний шоколад містить антиоксиданти, які можуть сприяти здоров'ю мозку", — каже вона, рекомендуючи сорти з вмістом какао 70% або вище для отримання максимальної користі. Темний шоколад, незалежно від того, чи їсте ви його просто так, чи додаєте до цільнозернових пластівців, слугує чудовими ласощами, що живлять як тіло, так і розум.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця