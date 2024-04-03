З рюшами, окантовкою і спортивні: експерт назвала трендові купальники літа -2024 (фото)

Цього року буде простіше, ніж будь-коли, скласти свій гардероб з купальників, оскільки межа між ними і власне одягом для заняття спортом стає все більш розмитою. У трендах купальники, що підкреслюють спортивну фігуру, які нагадують професійний одяг для плавання.

Літо 2024 року обіцяє бути яскравим і насиченим не тільки сонцем, а й модними трендами у світі купальників. Про те, які моделі купальників будуть на піку популярності цього року, пише Marie Claire.

Купальники, що створюють спортивний силует

"Одна з головних тенденцій літа — мати такий вигляд, ніби ви йдете зі спортзалу на пляж. Бум активного відпочинку та здоров'я продовжує впливати на всю індустрію. Ми бачимо, як модні бренди переймають класичні силуети одягу для серфінгу, як-от топи-рашгарди, шорти бікіні та такі деталі, як блискавки й вирізи", — пояснює експерт WGSN — компанії з прогнозування тенденцій.

Спортивні купальники лідируватимуть у списках трендів усе літо 2024 року Фото: pixabay.com

Купальники в білизняному стилі

Купальники в білизняному стилі — це модний тренд, який завоював серця багатьох жінок по всьому світу. Вони поєднують у собі вишуканість і комфорт. Ці моделі створені з м'яких і приємних до тіла матеріалів, які забезпечують максимальний комфорт під час відпочинку на пляжі або біля басейну. Завдяки цьому жінка почувається впевнено і комфортно, не відчуваючи дискомфорту від невідповідної посадки або жорстких тканин.

Купальники в білизняному стилі підкреслюють жіночність та елегантність фігури. Вони зазвичай мають делікатні мережива, прозорі вставки або інші декоративні елементи, які роблять образ більш вишуканим і привабливим. Такий купальник дає змогу мати стильний і жіночний вигляд навіть на пляжі, привертаючи захоплені погляди оточуючих.

Крім того, такі моделі універсальні й підходять для різних типів фігури. Вони можуть приховати недоліки і вигідно підкреслити переваги, роблячи образ більш привабливим. Завдяки своїй універсальності такі купальники підійдуть як струнким дівчатам, так і тим, хто хоче приховати деякі особливості своєї фігури.

Купальники в білизняному стилі підкреслюють жіночність і елегантність фігури Фото: Instagram blakelively

Контрастні купальники

Експерт WGSN прогнозує, що влітку 2024 року на піку популярності опиняться контрастні купальники. Модниці зможуть поєднувати як яскраві і зухвалі кольори верху і низу купальника, так і обирати моделі в більш класичній колірній гамі, але з яскравою окантовкою.

Експерт WGSN прогнозує, що влітку 2024 року на піку популярності опиняться контрастні купальники Фото: pixabay.com

Купальники з воланами

Рюші — один із найкласичніших дизайнів купальників, але 2024 року цей стиль отримає нове життя, запевняє експерт WGSN. Вони привертають увагу не тільки своїм стильним дизайном, а й практичністю. Купальники зі складками ідеально підходять як для пляжного відпочинку, так і для фотосесій біля басейну або прогулянок містом. Завдяки різноманітності фасонів і забарвлень, кожна жінка може підібрати купальник зі складками, який підкреслить її достоїнства і приховає недоліки.

Рюші — один із найкласичніших дизайнів купальників, але 2024 року цей стиль отримає нове життя Фото: pixabay.com

Кольорові рішення купальників влітку 2024 року

Серед актуальних кольорів купальників у 2024 році переважатимуть яскраві відтінки: кораловий, лимонний, фуксія і синій. Також у тренді будуть ніжні пастельні тони: м'ятний, персиковий, лавандовий.

Трендові тканини для пошиття купальників

Для пошиття купальників у новому сезоні дизайнери обирають екологічні матеріали, як-от рециклований нейлон або органічна бавовна. Декором популярні візерунки у вигляді смужок, квіткові принти та геометричні візерунки.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що американський дизайнер представив бікіні зі скотчу категорії 18+. Моделі ходили по подіуму абсолютно голими, а на їхніх тілах з різнокольорового скотчу були створені бікіні, які ледь прикривали інтимні місця.