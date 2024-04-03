"Ти найкрутіший": Аня Тейлор-Джой привітала чоловіка Малкольма з річницею весілля (фото)

Актриса розповіла, що два роки тому таємно вийшла заміж за актора Малкольма Макрея. Аня поділилася серією знімків їхнього весілля.

Американо-британська акторка і модель Аня Тейлор-Джой розповіла, що два роки тому таємно вийшла заміж за актора Малкольма Макрея. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька архівних фотографій і ніжно привітала чоловіка з річницею їхнього одруження, повідомляє Мirror.

Їхнє весілля відбулося в Новому Орлеані через шість місяців після того, як пара одружилася у Венеції. "Два роки тому, першого квітня, я таємно вийшла заміж за свого найкращого друга в Новому Орлеані. Магія того дня назавжди вкоренилася в кожній клітинці мого єства. Щасливої другої (першої) річниці, моє кохання... ти найкрутіший!", — підписала пост актриса.

На знімках Аня була одягнена в приголомшливу пишну сукню на тонких бретельках від Dior, декоровану красивою вишивкою із зображенням птахів. Її шикарне світле волосся було укладене в акуратну зачіску, голову покривала довга прозора фата. Вона позувала зі своїм чоловіком і подругою Карою Делевінь.

Під час готичної церемонії пара насолоджувалася хитромудрими анатомічно правильними тортами-сердечками з червоною глазур'ю. "Зверніть увагу: так, це анатомічно правильні сердечка. Так, я вампір Лестат", — прокоментувала десерт Аня.

Їхні знамениті приятелі поспішили привітати пару, оскільки Рейчел Зеглер написала: "Мені дуже подобається цей щасливий ювілей". Актор Кілі Теллер додав: "Люблю вас, хлопці", а Періс Гілтон під публікацією залишила серію смайликів із червоним сердечком.

Повідомляється, що в жовтні 2023 року Аня і Малкольм провели другу грандіозну весільну церемонію у Венеції. Уперше їх помітили разом у Нью-Йорку в травні 2021 року.

Раніше, говорячи про їхні стосунки з Макгреєм, Тейлор-Джой заявила: "Днями я сказала своєму партнеру, що він — моє хобі. Я розглядаю читання як улюблене заняття. Йому це подобалося, тому що він такий самий. Нарешті я знайшла людину, яка з радістю сидітиме і мовчатиме зі мною. Нам по суті 80 років і сім років одночасно, і це працює дуже добре".

Акторка здебільшого проживає в Лондоні, а її чоловік живе в США, і вона визнала, що налагодження стосунків на відстані може бути важким, але також приносить зворушливий позитив. "Так, це важко, але це також здорово, тому що, коли ви разом, ви дійсно цінуєте час, який у вас є. Повсякденні мирські справи сповнені радості", — поділилася актриса.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що Аня Тейлор-Джой опублікувала фото топлес у корсеті й нарвалася на критику. Актриса показала фанатам, як готувалася до перм'єри "Дюна: Частина друга" в Нью-Йорку.