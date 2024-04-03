Стало відомо, про який момент у вихованні синів шкодує король Чарльз ІІІ

Наразі стосунки британського монарха з меншим спадкоємцем залишаються напруженими. Втім, Гаррі одразу прилетів до Лондона, коли дізнався про хворобу батька.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ жалкує про один момент у вихованні принців Гаррі та Вільяма. Про це пише Fox News.

"Принц Гаррі та король Чарльз були дуже, дуже близькі", — розповідає експертка Інгрід Сьюард.

"Вони неймовірно добре порозумілися. Я думаю, що Чарльз, мабуть, шкодує, що не був суворим із Гаррі та [принцем] Вільямом", — додала вона.

Сьюард нагадала, що покійна колишня дружина монарха, принцеса Діана, мала "вільний стиль виховання дітей", якого він також інколи дотримувався до її передчасної смерті в 1997 році.

"Діана дозволяла їм робити, більш-менш, те, що вони хотіли, що було дуже модно в ті часи… Я думаю, що Чарльз, мабуть, шкодує, що не був трохи суворішим, тому що це могло б дати обом хлопцям трохи більше обмежень", — зазначила королівська експертка.

Король Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty Images

Стосунки герцога Сассекського та його батька залишаються напруженими після того, як Гаррі та його дружина Меган Маркл залишили посади старших членів королівської сім’ї у 2020 році. Втім, він одразу прилетів до Лондона, коли Чарльз ІІІ оголосив у лютому 2024, що в нього виявили рак.

Король Чарльз ІІІ із синами Фото: Getty Images

Нагадаємо, коли принц Гаррі може зустрітися з батьком наступного разу.

Також Фокус писав про чергову образу принца Гаррі на принца Вільяма.