Принц Гаррі з недовірою ставиться до стосунків принца Вільяма з королевою Каміллою, — ЗМІ

Після звісток про хвороби короля Чарльза ІІІ та Кейт Міддлтон королева Камілла та принц Вільям взяли на себе більше обовʼязків. Їхні стосунки стали ближчими, що дуже не подобається принцу Гаррі.

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Принц Гаррі все ще дуже обережно ставиться до мотивів мачухи королеви Камілли та її взаємостосунків з принцом Вільямом. Про це пише Mirror.

На тлі боротьби короля Чарльза ІІІ та Кейт Міддлтон із раком, королева Камілла та принц Уельський активніше беруть участь у королівських виходах.

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"Не зла мачуха": історія взаємостосунків принца Гаррі та королеви Камілли

Втім, як виявилось, це призвело до того, що менший син британського короля почав не довіряти зв’язку мачухи та брата, за словами королівського експерта Тома Квінна.

"Він [Гаррі] справді не довіряє тому, що Вільям наразі досить добре ладнає з Каміллою", — вважає Квінн.

Принц Гаррі та королева Камілла Фото: Getty Images

"Гаррі розцінить це як зраду. Він був шокований, коли Вільям зрозумів, що Камілла не монстр, яким її вважали в дитинстві, а насправді досить мила жінка", — додав автор.

На думку Квінна, саме те, що Камілла вміє слухати, захопило Вільяма. Проте принц Гаррі досі бачить у дружині батька "злу мачуху".

"Гаррі, з іншого боку, бачить це як ще один приклад того, що Вільям підвів свою сторону — для Гаррі все так і не змінилося після того, як його мати [Діана] померла", — зазначив королівський експерт.

Королева Камілла та принц Вільям Фото: Getty Images

"Це все дуже сумно, але показує, що величезний географічний розрив між братами — Гаррі в Америці, Вільям у Лондоні — став фізичним проявом їхньої емоційної розлуки", — вваажає Квінн.

Про стосунки тоді ще принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз було відомо давно, ще до народження онуків королеви Єлизавети ІІ. Втім, майбутньому монарху довелося одружитися з принцесою Діаною, яка народила йому двох спадкоємців — Вільяма та Гаррі. Згодом Діана загинула в автокатастрофі в серпні 1997 року, а Чарльз одружився з Каміллою у 2005 році.

Нагадаємо, чому принц Гаррі та Меган Маркл повинні попросити вибачення в Кейт Міддлтон.

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