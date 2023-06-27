Лише 2 відсотки на життя: зрощені черепами близнюки, які пережили поділ, закінчили садок

Близнюки Еббі й Ерін Ділейні, які пережили ризиковану операцію з розділення із мінімальними шансами на виживання, відзначили важливу подію.

Близнюки Еббі й Ерін Ділейні, які народилися в США, пережили багато труднощів і не раз кидали виклик долі. Зараз дівчатка все ще мають проблеми зі здоров'ям, але нещодавно вони закінчили дитячий садочок, що потішило їхніх батьків. Про це The Mirror.

Народившись у липні 2016 року на терміні всього 30 тижнів, Еббі й Ерін були з'єднані голівкою. Це неймовірно рідкісний стан, який виникає, коли ембріон лише частково розділяється на ранніх стадіях розвитку. Їхні шанси на виживання оцінювалися лише у два відсотки за ваги всього шість кілограмів.

У червні 2017 року близнюки Ділейні перенесли революційну 11-годинну операцію з розділення черепів у відомій Дитячій лікарні Філадельфії (CHOP). Попри все, операція виявилася успішною і дала дівчаткам шанс на самостійне життя.

Шанси на виживання дівчаток оцінювали всього у два відсотки Фото: SWNS

Хоча в Еббі й Ерін спостерігається затримка в розвитку, їхня віддана мати, 33-річна Гізер Ділейні, поділилася своєю радістю, спостерігаючи за їхнім випуском із дитячого садка.

"Спостерігаючи за їхнім випуском, ми наче бачили сон. Це одна з тих подій, коли тобі здається, що вона ніколи не настане. Ми ще не знаємо, чого вони можуть досягти, тому для них небо — це межа", — сказала вона.

На випускному Ерін отримала нагороду "дельфін" за її "авантюрне серце" та любов до досліджень. Еббі отримала нагороду "оленя" за те, що вона "люб'язний друг, який ставиться до всіх людей м'яко та по-доброму".

"Я так пишаюся ними обома", — сказала Гізер Ділейні.

Зрощені близнюки, з'єднані головами, відомі в медицині як черепно-мозкові близнюки Фото: SWNS

Зрощені близнюки, з'єднані головами, відомі в медицині як черепно-мозкові близнюки. Це надзвичайно рідкісне явище.

Лікарі повідомили родині Делейні, що ймовірність народження краніопагусних близнюків становить приблизно один до 2,5 мільйона, що робить їх найменш поширеним типом зрощених близнюків. На жаль, близько 40 відсотків таких немовлят народжуються мертвими, а ще 33 відсотки помирають незабаром після народження, часто через відмову органів та інші ускладнення.

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