Змінила цифру: жінка зірвала джекпот, використовуючи стратегію минулого переможця (фото)

Жінка, яка побажала залишитися невідомою, переглянула останні результати лотереї й помітила, що в чотирьох тиражах з 5 по 21 червня першою цифрою випала 6.

У США мешканка Меріленда заявила, що скопіювала техніку минулого переможця, щоб отримати приз у розмірі 50 000 доларів у лотереї Pick 5. Про це пише UPI.

Жінка з Форествілля, яка побажала залишитися невідомою, розповіла представникам лотереї Меріленда, що вона часто грає в Pick 5 і використовує комбінацію цифр 5-6-3-8-9 уже понад рік. Після прочитання новини про попереднього переможця, який виграв головний приз, проаналізувавши закономірності останніх розіграшів, вона вирішила змінити свій підхід.

За словами американки, вона переглянула останні результати й помітила, що в чотирьох тиражах з 5 по 21 червня першою цифрою випала 6.

Жінка вирішила змінити порядок цифр 5 і 6 у своєму звичайному номері, коли купувала квиток на полуденний розіграш 23 червня в магазині 7-Eleven.

Переможниця сказала, що її призові гроші підуть на оплату рахунків Фото: Maryland Lottery

Це рішення принесло їй головний приз у розмірі 50 000 доларів.

"Мої очі почали сльозитися. Мене трясло, і я не могла бачити", — згадує щаслива переможниця.

Переможниця сказала, що її призові гроші підуть на оплату рахунків.

Раніше Фокус писав, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити тільки один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також повідомлялося, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.