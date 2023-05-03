Живіше за всіх живих і дуже небезпечний. Чого чекати від Путіна після атаки БПЛА на Кремль

"Так, усім нам, звичайно ж, приємно дивитися це відео і розуміти, що навіть центр "ухвалення рішень" у Кремлі вражений. "Вий на болотах" завжди пестить слух українця. Але я б почекав і подивився, якими будуть дії Кремля у відповідь". Думка

Якщо відкинути емоції після удару безпілотника по Кремлю, що маємо зрештою:

Путін має виправдання для ударів або дій, які поки що не наносилися.

Щось подібне було після вибуху на Кримському мості. Я і тоді припускав, що це могло бути інсценування. Міст уже відновили.

Після цього були ракетні удари по центру Києва та почалися масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України.

Подавалося це все як "акції відплати" і зайшло "на ура" у рашистів.

Тепер будуть "удари" по центрах ухвалення рішень?

Подивимося.

Путін вражений, але все ще дуже небезпечний Фото: ТАСС

І заразом зрозуміємо, чи це була провокація, чи справді "пристрілка" ВС 9 травня.

Поки що є лише психологічний та "PR" ефект. Але серйозної шкоди завдано не було.

Так, усім нам, звичайно ж, приємно дивитися це відео і розуміти, що навіть центр "ухвалення рішень" у Кремлі вражений. "Вий на болотах" завжди пестить слух українця.

Але я б почекав і подивився, якими будуть дії Кремля у відповідь.

"Відмовка" у них з'явилася.

Але Путін, як не прикро, як і раніше живіший за всіх живих. І все ще дуже небезпечний.

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